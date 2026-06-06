ЕС запазва тавана от 600 евро за компенсации при закъснели и отменени полети

След месеци на преговори за реформата на правата на пътниците във въздушния транспорт в ЕС, преговарящите изглежда ще запазят без съществени промени най-спорния въпрос – компенсациите при закъснения и отменени полети, съобщават пет източника, участвали в разговорите, пред „Политико".

Кипърското председателство на Съвета на ЕС потвърди, че посланиците на държавите членки ще се срещнат в петък от 18:00 ч., за да обсъдят последния компромисен пакет по всички оставащи въпроси в реформата. Споразумението идва след продължителни преговори с Европейския парламент, които във вторник са приключили без сделка.

Според компромисното предложение, действащият праг от три часа закъснение остава непроменен. Размерите на компенсациите също се запазват, както следва:

- 250 евро за полети до 1500 км

- 400 евро за полети между 1500 и 3500 км

- 300 евро за закъснения между три и четири часа при полети над 3500 км

- 600 евро при закъснения над четири часа или при отменени полети

Това означава, че въпреки натиска за промени, основните нива на обезщетения остават непроменени.

Преговарящите от Европейския парламент и Съвета на ЕС са постигнали съгласие и по ново задължение за авиокомпаниите – да изпращат на пътниците линк към формуляр за компенсация до 48 часа след планираното пристигане на закъснял или отменен полет. Целта е улесняване на процеса по подаване на искове.

Освен това авиокомпаниите ще бъдат задължени да посочват причините за смущенията, включително дали се позовават на извънредни обстоятелства, които ги освобождават от изплащане на компенсации. Линкът ще трябва да бъде изпращан чрез „устойчив носител" като имейл, а не чрез мобилни приложения, където информацията може лесно да бъде пропусната.

След подаване на иск авиокомпанията ще има 30 дни, за да изплати компенсацията или да обоснове отказа си. Този срок може да бъде удължен при хартиено подадени заявления.

Преговарящите са се съгласили и по отделен въпрос – авиокомпаниите ще трябва да показват цени на билети, които включват и ръчен багаж, а не само малък багаж под седалката. Пътниците все пак ще могат да се откажат от по-голямата чанта срещу по-ниска цена.

Ако посланиците одобрят проекта, окончателното споразумение ще трябва да бъде прието от помирителния комитет между Европейския парламент и държавите членки до 15 юни.