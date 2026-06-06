Шефовете на най-големите авиокомпании обсъждат проблемите на годишна среща в Рио де Жанейро

Ръководителите на някои от най-големите международни авиокомпании се събират днес в Рио де Жанейро, Бразилия, за годишната среща на върха на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) на фона на проблеми в авиационния сектор, произтичащи от войната в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Конфликтът повиши цените на авиационните горива и засегна въздушния трафик, докато превозвачите се опитват да смекчат удара чрез по-високи цени на билетите и ограничаване на капацитета, допълва агенцията.

Годишната среща на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), която ще продължи до 8 юни, се състои в момент, когато шокът от ръста в цените на горивата се наслагва върху друг проблем, който авиокомпаниите не могат бързо да решат, а именно недостигът на нови самолети, предаде БТА.

Забавяния при доставките от производителите „Боинг" (Boeing) и „Еърбъс" (Airbus) принудиха много превозвачи да продължат да експлоатират по-стари модели, които са по-малко ефективни по отношение на разхода на гориво, а това повиши разходите за поддръжка и гориво в момент, когато цените на петрола се покачиха, посочва Ройтерс.

По-рано от Международната асоциация за въздушен транспорт, която представлява повече от 370 авиокомпании, отговарящи за около 85 процента от глобалния въздушен трафик, бяха прогнозирали преди войната в Иран рекордна нетна печалба от 41 милиарда долара за превозвачите тази година.

Ръководители и анализатори от сектора сега очакват тази прогноза да бъде понижена по време на форума.

Проучване на „Делойт" (Deloitte) сред 21 изпълнителни директори на глобални авиокомпании, публикувано тази седмица, установи, че колебанията в цените на керосина и инфлацията са начело в списъка с рисковете пред сектора, което кара превозвачите да се фокусират по-силно върху контрола на разходите и финансовото им състояние.

Основните разходи за авиокомпаниите са свързани с горива и заплати. Внезапните скокове в цените на горивата са изпитание за компаниите, тъй като много билети се продават седмици или месеци преди самото пътуване. По-дългите маршрути също изискват повече гориво и намаляват ефективността на самолетите и екипажите.

Предизвикателството е в каква степен компаниите могат да прехвърлят последиците от скока в цените на керосина върху пътниците, преди по-високите тарифи да започнат да отслабват търсенето.

Засега търсенето на пътувания остава устойчиво на няколко големи пазара, особено сред пътниците от премиум сегмента и корпоративните пътници, което дава на превозвачите повече възможности да повишат цените на билетите.

В САЩ публикуваните цени на билетите за вътрешни полети към 25 май сочат силно търсене и успешно прехвърляне на по-високите разходи за гориво към клиентите, като цените на билетите за полети със седмица предварителна резервация са се повишили с 35,8 на сто на годишна база, а тези за полети с четири седмици предварителна резервация – с 39,4 на сто, според финансовата компания „Реймънд Джеймс" (Raymond James).

Търсенето на пътувания от страна на премиум клиентите през последните няколко години, независимо от кризата, е било наистина силно и виждаме, че тази тенденция продължава, заяви Александр Льофевр, вицепрезидент по планиране на и глобални продажби в „Еър Канада" (Air Canada).

Все пак по-високите цени могат да помогнат на авиокомпаниите да възстановят част от разходите си за гориво, но те рискуват да отблъснат пътниците с по-ограничен бюджет. Този риск е по-голям в региони, където местните валути са слаби, потребителските разходи са под натиск или авиокомпаниите нямат възможностите на големите международни превозвачи.

Някои авиокомпании все още планират разширяване на дейността си. Тази седмица „Сингапур еърлайнс" (Singapore Airlines) обяви, че води преговори за закупуването на поне 50 широкофюзелажни самолета. „Кантас еъруейс" (Qantas Airways) също обмисля поръчка на около 20 широкофюзелажни самолета от „Еърбъс" или „Боинг", допълва Ройтерс.