Златодобивът в Гана е нараснал с 23% през миналата година

Добивът на злато в Гана, най-големият производител на скъпоценния метал в Африка, е нараснал с над 23 процента през миналата година, съобщи Ганайската минно-геоложката камара, цитирана от Синхуа.

Производството на злато в Гана е достигнало 5,94 млн. тройунции в сравнение с 4,82 млн. тройунции през 2024 г., което е представлявало увеличение с 23,41 на сто, сочат данните на камарата, поместени в годишния ѝ доклад за 2025 г., предаде БТА.

Президентът на Минно-геоложката камара на Гана Майкъл Едем Акафиа обясни при представянето на данните снощи, че резултатите се дължат на високата продукция в сектора на дребномащабния добив на злато.

„Производството на злато в малките мини се е увеличило с 63,82 на сто - от 1,9 милиона унции през 2024 г. до 3,11 милиона унции през 2025 г. В резултат на това малките мини са отговаряли за 52,4 процента от националните добиви, изпреварвайки големите производители за първи път от повече от век", каза той.

Акафиа прогнозира, че производството на злато в Гана през 2026 г. ще достигне най-малко 6 милиона тройунции, тъй като в сектора ще бъдат насочени повече инвестиции.

Гана добива най-много злато сред страните в Африка и е шести по големина производител в света, като по-големи обеми през миналата година са произвели единствено САЩ, Канада, Австралия, Русия и Китай, според данни на Световния съвет по златото (WGC).