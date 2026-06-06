Наши полярници откриха метагеном на лактобацили в леда на Антарктида

Метагеном на лактобацили е открит в леда на Антарктида, каза д-р Даниела Петрова, която е сред участниците в 34-тата българска експедиция. Резултатите от научното си изследване тя представи по време на отчетния лагер от експедицията, който се провежда в Ахелой, съобщи БТА.

Д-р Петрова обясни, че метагеномът е генетичната информация на клетката, която се получава след нейното умиране и нарушаване на клетъчната стена. По думите ѝ явно наличие на лактобацили е потвърдено и в проби чрез метогеномен анализ и в предходните две български полярни експедиции. Над 99 процента от лактобацилите са пробиотични, т.е. те са полезни за човешкото здраве и могат да поддържат микробиома, баланса на чревната флора и нашия имунитет, каза още тя.

Според д-р Петрова това създава нови перспективи и възможности за откриване на живи щамове на пробиотични бактерии, които могат да се използват в хранителната и фармацевтичната индустрия за подобряване на здравето на човека.

Отчетният лагер на 34-тата българска антаркическа експедиция беше открит по-рано днес от проф. Христо Пимпирев, председател на Българския антарктически институт (БАИ) и ръководител на българските експедиции на Ледения континент. Той отчете, че 34-тата експедиция е най-успешната и многобройната досега.

На форума се представят научните постижения, логистичното осигуряване, строителните работи в базата на страната ни на остров Ливингстън, както и дейностите, осъществени от научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) в подкрепа на полярниците.