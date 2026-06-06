Имотният пазар в Хавана в условия на криза

Снимките на хора, които готвят на дърва, на всеобхватната тъмнина и на купищата боклук по улиците на Хавана отразяват отчайващата реалност на кубинците през четвъртия месец на енергийна блокада, наложена на острова от президента на САЩ Доналд Тръмп. В света на социалните мрежи тези изображения съжителстват с десетки обяви за продажба на апартаменти, красиви къщи за ремонт, с вътрешни дворове и веранди. Цените варират между 60 000 долара за петстаен апартамент в близост до университет и 170 000 за втория етаж на къща в един от най-добрите квартали, пише испанското издание „Паис“, информира БТА.-

На място, където яйцата се продават на бройка, защото опаковка от 24 яйца струва колкото половината пенсия на пенсионер, има имотен пазар, който предлага цени, които не могат да бъдат намерени никъде другаде. Куба е в криза и това за предприемчивите инвеститори означава възможности. Докато целият свят търси къде да инвестира, Хавана стои на едно място неподвижна, чакаща онези, които умеят да четат между редовете.

В разгара на жилищната криза, която засяга големите столици по света, в Хавана също се вихрят спекулации, въпреки че много от сградите ѝ се рушат, десетки семейства са натъпкани в жилища, застрашени от срутване, токът спира и няма течаща вода. В една реклама се виждат олющени стени в тъмна стая, които веднага се превръщат в светъл хол, а мръсна кухня се преобразява в модерна кухня в бяло с дървена мебелировка. „Мнозина виждат руини, ние виждаме потенциал", гласи текстът към видеото.

Някои от тези, които сега трябва да продават, имат нужда от парите, за да емигрират, както разказва един местен жител. Той е пуснал за продажба четиристайния си апартамент в Хавана за 4000 долара, за да купи самолетен билет. Уморил се е да чака промяна, вече не вярва в нея и има нужда от парите, за да замине възможно най-бързо. „Днес се чувстваш беден, но ти притежаваш най-желания актив на Карибите. Онази барака до морето, в която днес дори няма ток, е бъдещият бутиков хотел или частната вила на чужд инвеститор“, казва млад кубинец в профила си в социалната мрежа „Инстаграм“ (Instagram) от Маями, като съветва да не се продава.

Засега тези имоти са достъпни само за кубински граждани, живеещи на острова, или за чужденци с постоянно пребиваване в Куба, в икономика, която е в голяма степен контролирана от държавата. Тази привидна динамика се случва в страна на ръба на колапса, с режим, който призовава към устойчивост изтощеното население и със заплахата на Тръмп, решен да „се сдобие с Куба“.

На езика на парите, който се говори в тези реклами, посланието изглежда е, че суровото настояще има бъдеще с три стаи и гледка към морето. Преходът от една картина към друга е бърз и може би работи за инвеститорите. За кубинците обаче все още няма изкуствен интелект, който да обрисува това, което предстои.