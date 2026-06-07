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Британското правителство намалява митата на 125 вносни стоки

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кадър: Нова тв

Британското правителство реши да намали митата на 125 вносни стоки, след като опитите му да замрази цените на основни храни като мляко, хляб и яйца се провалиха. То предложи на големите хранителни вериги да ограничат поскъпването на основни, местни продукти, а в замяна да получат облекчения за въвеждане на екологични опаковки и такси за нездравословни храни.

Супермаркетите обаче отхвърлиха тази сделка, наричайки я антипазарна.

Британското правителство обяви първите 51 стоки, за които ще се плащат по-ниски такси за внос. Сред тях са зехтин, маргарин, хляб и редица пресни, сушени и замразени плодове. Обещанието е списъкът да се увеличи до 125 артикула и намалените мита върху тях да са в сила до 2028 г.

През август ще бъде намален и ДДС от 20% на 5% върху билети за автобуси, тематични паркове, зоологически градини и музеи, за да бъдат подпомогнати семействата, които се борят финансово да осигурят лятна ваканция на децата си.

Въвеждането на мерките срещу ценовата криза ще струва на британската хазна над 1,8 млрд. паунда.

Според икономически анализатори пакетът за укротяване на ценовия шок едва ли ще намали с повече от 10 паунда стойността на месечното пазаруване, тъй като се очаква хранителните стоки да продължат да поскъпват. В момента на човек във Великобритания са необходими за ядене поне 200 паунда на месец или 232 евро, съобщава Нова тв.

кадър: Нова тв

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