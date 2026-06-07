Лъчезар Богданов: Без ръст на разходите до края на тази година и дълбоки реформи през 2027-а

Обявяването на 7,4% дефицит е поставяне на проблема, за да се види, че е голям, ако нищо не се направи, и залагане на очакването в бъдещ момента правителството да направи нещо по-сериозно.

Това каза пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика, като добави, че ако не се направи нищо, ще се стигне до бюджетна криза, от която ще страдат всички, защото ще бъдат съкратени драстично разходите.

"Ясно е, че положението не е добро, то не се отрича и дори управляващите говорят за още по-големи проблеми с разходите в бюджета и още по-големи проблеми с дефицита. Правителството иска да се разграничи много ясно от предходните управляващи и затова трябва в старта на управлението да направи отчетливи заявления какво е наследството в публичните финанси. Това се е случвало и преди в историята. Лятото на 2010 г., когато България също влезе в процедура по свръхдефицит, беше същата реторика за тежко наследство, огромен дефицит, рязко влошаване на състоянието на публичните финанси, скрити неразплатени разходи в бюджета, за които следващите трябва да намерят пари и да платят. Това не е прецедент. Политически е рационално и очаквано", обясни икономистът.

Той беше категоричен, че проблемът с дефицита е заради огромния ръст на разходите, а не заради лошо изпълнение на приходите или заради някаква икономическа криза:

"Това сочи и решенията, а те са този огромен ръст на разходите с над 17% до момента да бъде овладян. Очевидно има много слаб контрол върху разходите. На трупчета са всички автоматични механизми за вдигане на заплатите. Отделно вече правителството прие решение за вдигане на пенсиите. До края на годината фокусът ще е да няма ръст на разходите - такава е логиката на Закона за публичните финанси, когато нямаме приет бюджет. По-дълбоки структурни реформи трябва да има в дискусиите за Бюджет 2027".

Според него има само теоретична възможност България да убеди ЕК и след това Съвета на ЕС, че няма основание за процедура по свръхдефицит.

По думите на икономиста много е важно да избегнем примера на страни, които в опит да намалят дефицита, убиват икономическия растеж и смазват икономиката:

"Умният начин да се направи фискалната консолидация и свиването на дефицита е от неефективни разходи. От една страна свива разходи, където могат да бъдат заменени или премахнати, и въпреки това публичният сектор да работи по-добре - чрез повече ефективност. От друга страна - щади икономическия растеж, за да продължат да растат данъчните приходи".

Във връзка с препоръката на ЕК за промяна на данъчната система, Лъчезар Богданов подчерта, че големите неравенства в България не се дължат на данъците:

"Най-бедната група от българското население така или иначе не плаща подоходен данък и няма какво да им намалите. Голяма част от най-богатите всъщност не плаща подоходен данък, те изкарват пари от предприемачество, доход от стопанска дейност, т.е. техният доход се облага като доход на фирмите, които извършват стопанска дейност. И в момента в България доста широка част от доходите не се облагат, примерно пенсиите, които в много други държави се облагат, не се облагат доходите от земеделска земя, не се облагат обезщетенията от осигурителната система, не се облагат социални помощи и всякакви други плащания, да не говорим и за ваучерите за храна, които също са освободени от данъци. Не може да се каже, че в България няма необлагаеми доходи или необлагаем минимум, а има и данъчни облекчения за деца".