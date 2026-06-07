Швейцарски фирми са инвестирали 27 млрд. долара в САЩ през първите четири месеца на годината

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Швейцарски компании са инвестирали 27 млрд. долара в САЩ през първите четири месеца на 2026 г., докато Швейцария предприема стъпки към изпълнение на поетите ангажименти за увеличаване на инвестициите, съгласно сключеното с Вашингтон търговско споразумение за намаляване на американските мита. Това съобщава в. „Нойе Цюрхер Цайтунг", цитиран от БТА.

Швейцария и САЩ обявиха на 14 ноември, че швейцарските компании ще инвестират 200 милиарда долара в САЩ през следващите няколко години. Тази стъпка е част от постигнатото търговско споразумение между двете държави, съгласно което американският президент Доналд Тръмп намали митата за швейцарски стоки от 39 процента на 15 процента.

Сред инвеститорите е фармацевтичният концерн „Новартис" (Novartis), който обяви вложения в два проекта в САЩ, включително в център за биомедицински изследвания в Сан Диего и завод за производство на лекарства за ракови заболявания в щата Тексас.

Друг швейцарски фармацевтичен гигант - „Рош" (Roche) планира да разшири производството си в щата Северна Каролина. Компанията за медицински технологии „Ипсомед" (Ypsomed) пък строи нова фабрика именно в Северна Каролина, припомня Ройтерс.

„Ние сме примерни ученици и спазваме обещанията си", е посочил изпълнителният директор на Швейцарско-американската търговска камара Рахул Сахгал в съобщението.

Вашингтон обяви тази седмица нови мита срещу държави, за които твърди, че не полагат достатъчно усилия в борбата срещу принудителния труд.

Според „Нойе Цюрхер Цайтунг", в рамките на тази мярка САЩ планират да наложат ставка от 12,5 процента върху вноса на швейцарски стоки, докато за стоките от ЕС митата ще са в размер на 10 процента.