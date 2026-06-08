Прави ли плоският данък богатите по-богати, а бедните - по-бедни

ЕК, МВФ и ОИСР взеха все по-често да ни "дават акъл" да го премахнем, но сметките показват, че това не е гаранция за повече приходи

Плоският данък от 10% върху доходите отново се оказа тема за спор, който вече не е само идеологически. От едната страна са Международният валутен фонд, Европейската комисия и ОИСР, които виждат в сегашната система в България твърде малко приходи, слаба прогресивност и ограничен ефект върху неравенствата. От другата страна са 18-годишната история на това облагане у нас, икономическата му предвидимост и презумпцията, че

не трябва да се превръща в инструмент за наказване за по-висок доход

Плоският данък бе въведен в България през 2008 г. и замени прогресивното облагане, което стигаше до 30% за хората със средни доходи. И ефектът от това се оказа положителен - приходите в бюджета не намаляха, дори обратното. По последни данни на Министерството на финансите към април 2026 г. приходите от данъка върху доходите по трудови правоотношения са 1,150 млрд. евро. Ако тази сума се пренесе механично за цялата година, се получават около 3,45 млрд. евро.

Преди няколко дни обаче Европейската комисия за пета поредна година в своя доклад за България посочи, че вижда проблем в плоския данък. ЕК обръща внимание на това, че поради липсата на необлагаем минимум при ниските доходи общата тежест от данък и осигуровки остава сравнително висока, докато при по-големите доходи е по-ниска заради максималния осигурителен доход. В същото време

България разчитала силно на данъците върху потреблението

- основно ДДС и акцизи, което пък натоварвало разходите на хората с ниски доходи.

Истинският въпрос обаче е по-конкретен - ако България замени сегашния данък от 10% с прогресивна скала, ще има ли повече пари за бюджета? Отговорът не е автоматично “да”.

Да приемем следната схема - необлагаем минимум, над него 20% данък за доходи до 2000 евро, за тези между 2000 и 4000 евро да е 22% и над 4000 евро - 24%. Всъщност такава беше скалата преди въвеждането на плоския данък. Финансисти пресмятат, че повече приходи в бюджета биха влезли при прогресивен данък, ако

необлагаемият минимум обхваща заплати от 600-700 евро

месечно при ставки 20, 22 и 24%. При 750 евро резултатът е близо до нулата, при 800 евро вече има риск от минус. При 1000 евро без данък бюджетът е на загуба, защото за всички доходи до 2000 евро губи или излиза на нула.

Например при данъчна основа от 1200 евро сегашният налог е 120 евро. Ако необлагаемият минимум е 600 евро, новият данък е 20% върху горницата от 600 евро, тоест 120 евро. Бюджетът е на нула. Ако необлагаемият минимум е 700 евро, новият данък е 20% върху 500 евро, тоест 100 евро. Бюджетът губи. Ако необлагаемият минимум е 500 евро, новият данък е 20% върху 700 евро, тоест 140 евро. Бюджетът печели.

Всъщност, ако се върви в посока за промяна на данъци, то

необлагаем минимум плюс по-висока плоска ставка е по-мек модел,

който Европейската комисия също посочва като възможен пример. Например първите 600 или 700 евро не се облагат, а за останалия доход има една по-висока ставка. Това е по-просто за администриране от многоетажна прогресивна скала.

Има и вариант за промяна не само в данъка, а и в осигурителния таван. Това е особено важно, защото при високите доходи осигурителната тежест пада като дял от дохода. Ако максималният осигурителен доход бъде повишен или премахнат, държавата може да получи повече приходи, без непременно да променя само подоходния данък. Но и тук има риск за висококвалифицираните работещи и за секторите с международна конкуренция.

Дебатът за плоския данък често се представя като сблъсък между богати и бедни. В действителност е по-сложен. Международните организации гледат на България като на държава, която вече има европейски разходни очаквания, но все още ниска приходна база от преки данъци. Те виждат проблем в това, че системата почти не променя разпределението на доходите след облагане и социални трансфери. Според тях това е слабост, особено при високи неравенства и застаряващо население.

В противовес на това икономисти и финансисти посочват, че плоският данък е лесен за събиране и

промяна може да счупи едно от малкото стабилни правила

Ниският данък е лесен за разбиране, трудно се заобикаля, създава стимул за деклариране и не наказва по-високия трудов или предприемачески доход. Ако държавата харчи неефективно, решението не е първо да вземе повече от работещите, а да подреди разходите си.

Това е силен контрааргумент, защото в България проблемът не е само колко пари събира държавата, а какво прави с тях. Ако данъчната промяна се представи само като начин да се запълни дефицит, без реформа в разходите, тя трудно ще получи доверие.

Прогресивното облагане не гарантира автоматично повече приходи. Защото данъкът не е само процент. Той е обещание как държавата ще се отнася към труда, дохода и риска. Ако това обещание се променя, трябва да е ясно кой плаща повече, кой плаща по-малко и какво точно получава обществото срещу това.

Икономистите от Института за пазарна икономика (ИПИ) например посочват, че плоският данък не е механизъм за наказание за хората, които печелят повече. Това създава усещане за справедливост и стимулира труда и предприемачеството. И нещо по-важно - неговата цел не е да намали неравенствата чрез облагане на богатите и облекчаване на бедните и никога не е имало такава цел чрез неговото въвеждане. Тази роля се изпълнява от социалната политика и общественото осигуряване — чрез обезщетения, помощи и други механизми. За жалост, тя в много случаи е прахосническа, не е добре насочена и не успява да съдейства на нуждаещите се. Това изобщо не е аргумент за промяна на подоходния данък.

И още - поколението, което е живяло единствено в България като член на ЕС и НАТО, не знае друг данък и няма причина да узнава. Защото това е най-подвижното и глобализирано поколение.