Кредитите растат по-бързо от спестяванията – първи сигнал, че евтините пари може да свършат

Засега в България ръст на лихвите по заеми няма, но може да го видим от догодина

За първи път от няколко години насам увеличението на кредитите на домакинствата изпреварва ръста на парите, които те държат в банките. Това не означава, че заемите вече са повече от депозитите като общ размер. Напротив - спестяванията все още са почти двойно по-големи от задълженията им към банките.

Но посоката е нов тренд,

като в края на 2025 г. кредитите на домакинствата са били около 28,7 млрд. евро. През април 2026 г. вече са 30,4 млрд. евро. Увеличението само за четири месеца е 1,7 млрд. евро. За същия период депозитите на домакинствата са нараснали с около 1,35 млрд. евро. Така разликата е 356 млн. евро в полза на заемите.

Това е важна промяна, защото досега българският банков модел се крепеше на едно удобно съотношение - хората и фирмите държат много пари на депозит, а банките могат да кредитират при ниска цена на ресурса. Затова ипотечните лихви у нас останаха изненадващо ниски дори в период, в който в голяма част от Европа заемите поскъпнаха осезаемо.

Сега това равновесие още не е нарушено, но вече се променя.

Най-силният двигател на кредитирането остават заемите за жилища

Те вече са близо 18 млрд. евро и растат с над 27% на годишна база. Това е много по-бързо от ръста на доходите. Средната заплата за първото тримесечие се увеличава с 12,7% на годишна база, което все още поддържа платежоспособността на голяма част от кредитополучателите, но не обяснява напълно скоростта, с която се трупа ипотечен дълг.

Тук е същинският риск. Докато доходите растат бързо, задлъжнялостта изглежда управляема. Ако обаче заплатите се забавят, а кредитите продължат да растат с над 20%, тежестта на месечните вноски ще започне да се усеща много по-силно.

Затова по-точният въпрос вече не е само колко е лихвата по ипотеката. Въпросът е дали доходът на домакинството може да издържи и при по-висока лихва, и при неочакван разход, и при временно намаляване на доходите.

Другата причина депозитите да не растат със същата скорост е ниската доходност по тях. Средната лихва по срочните за домакинствата е около 1,3%, а парите по разплащателни сметки практически не носят доход. В същото време инфлацията в България остава значително по-висока от тази в еврозоната - за май на годишна база се очаква да е 7%.

Това означава, че реалната стойност на спестените пари намалява. За много домакинства това е стимул да търсят друг изход - покупка на жилище, ремонт, потребление, инвестиция или просто по-бързо харчене, преди цените да се вдигнат още.

Така се получава двоен ефект. От едната страна стои евтиният кредит. От другата -

усещането, че парите в банката не запазват покупателната си сила

Комбинацията е силен стимул за теглене на заем и по-слаб стимул за спестяване.

Важно е да се направи разграничение. Българските банки нямат проблем. Напротив - ликвидността им остава висока, капиталовата им позиция също е силна. Това обяснява защо лихвите по ипотеките не са тръгнали рязко нагоре.

Но посоката вече е различна. Ако кредитите продължат да растат по-бързо от депозитите, банките ще трябва да се борят по-активно за ресурс. Първо това ще се види при депозитите - с по-добри оферти, по-високи лихви по срочни влогове и по-агресивни продукти за привличане на спестявания.

Следващата стъпка обикновено е прехвърляне на по-високата цена на ресурса към кредитополучателите. То няма да стане за един месец и вероятно няма да е драматично, но посоката е ясна - новите кредити постепенно ще стават по-скъпи.

След влизането на България в еврозоната цената на парите в страната е още по-пряко свързана с решенията на Европейската централна банка. Българските ипотечни лихви не се движат автоматично с лихвата на ЕЦБ, защото зависят и от депозитната база, конкуренцията между банките, риска на клиента и цената на обезпечението. Но посоката на европейската парична политика вече има по-голямо значение.

Ако ЕЦБ повиши основните лихви заради по-висока инфлация в еврозоната, това ще оскъпи финансирането в Европа. За България ефектът може да дойде по два канала - през по-скъп ресурс за банките и през по-висока цена на държавния и корпоративния дълг. Това

няма да обърне пазара веднага, но ще постави горна граница на периода на евтини кредити.

Само един или два месеца, в които кредитите растат по-бързо от депозитите, не са достатъчни, за да се говори за кредитен балон. Според финансови експерти, ако през следващите 6–12 месеца кредитите продължат да растат например с 15–20% годишно, но ръстът при депозитите остане едноцифрен - 5 до 8%, това би било сигнал за прегряване на кредитния цикъл. Ако разликата не е такава, но посоката се задържи дори само няколко месеца, сме в преддверието му. Но ако тази картина се задържи повече от година, вече ще има основание за по-сериозно внимание. При охлаждане на кредитирането, което би свело ръста на заемите до 12% годишно, а доходите се увеличават с 8-10%, ситуацията ще бъде много по-балансирана.

Първият сигнал за промяна на тренда ще бъде трайно по-бърз ръст на кредитите спрямо депозитите. Вторият - кредитирането да изпреварва ръста на доходите. Третият - цените на жилищата да продължат да растат по-бързо от заплатите и наемите. Четвъртият - банките да започнат да компенсират с по-високи лихви по депозитите и по-селективно одобрение на кредити.

Всички централни банки, в т.ч. и БНБ, следят съотношението кредити към депозити. Не само това, а и колко голяма е разликата, колко дълго продължава, дали се спазват критериите за отпускане на заеми.

Пазарите и повечето икономисти очакват ЕЦБ да повиши депозитната си лихва от 2% до около 2,25%,и то още на заседанието на 11 юни, а при продължаваща инфлация е възможно още едно увеличение през септември.

Българските ипотечни лихви не следват автоматично мерките на ЕЦБ, но все пак това се отразява на цената на финансирането. И има реална възможност новите ипотечни кредити да поскъпват постепенно от следващата година. А тези с плаваща лихва са по-изложени на риск от увеличение на месечната вноска.

При ипотека от 100 хил. евро за 25 години месечната вноска при 2,5% лихва е около 449 евро. При 3,5% тя става около 501 евро.

Разликата е малко над 50 евро на месец за всеки 100 хил. евро заем.

На пръв поглед това не изглежда драматично. Но при кредит от 180 хил. евро ефектът вече е близо 95 евро месечно. При домакинство, което и сега е на границата на бюджета си, това може да промени решението за покупка.

Затова купувачите на имот тази година трябва да смятат не само при днешната лихва, а и при сценарий с 0,5 до 1 процентен пункт по-висока лихва. Ако сделката остава поносима и при такъв сценарий, рискът е управляем. Ако бюджетът се къса още при сегашните условия, по-разумно е решението да се отложи или да се търси по-евтин имот.

Добрата новина е, че депозитните лихви също би трябвало постепенно да се повишават. Българските банки досега прехвърляха много бавно ефекта от по-високите европейски лихви към спестителите, но членството ни в еврозоната и конкуренцията може да ги принуди да предлагат по-добри условия.