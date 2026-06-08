Удостоверението за търпимост уж не е индулгенция за незаконни строежи, но преди 11 г. стана оправдание

В България и стара работилница може да се превърне в хотел

В България дори за остъкляването на балкон се изисква разрешение за строеж, но в същото време цял град от нови жилищни кооперации може да се издигне в защитена местност, без официален орган да е разрешавал нищо.

Това става през Закона за устройство на територията (ЗУТ), създаден през 2001 г. Всяка следваща власт непрекъснато го променя и дописва и към момента по него вече са правени близо 90 поправки. И случилото се във варненската местност Баба Алино с незаконни строежи е

следствие от вратичка, допусната в ЗУТ през 2015 г. със съвсем други мотиви.

“Когато създавахме Закона за устройство на територията през 2001 година, основната ни цел бе да не се налага да се бутат постройки, които са били издигнати по стари правила, но по някакви причини не са били узаконени до влизането на новия закон в сила. Затова записахме, че строежите, издигнати до 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите тогава правила, се обявяват за търпими и не подлежат на бутане, стига собствениците им да обявят обстоятелствата в рамките на 6 месеца от влизането на новия закон в сила”, обясни един от авторите на първия вариант на ЗУТ арх. Белин Моллов.

Именно това обявяване и документът, който общината издава в такива случаи, е въпросното удостоверение за търпимост. Другата придобивка за собствениците на такива сгради е, че се записва специален текст, според който при отчуждаването те се оценяват като всички останали и собствениците им получават обезщетение по общия ред. Освен това такива сгради може да се продават, даряват и заменят.

През 2003 г. в закона се добавя още един аналогичен текст, който дава същите права и за строежите, направени между 1987 и юни 1998 г., когато също е имало промяна на строителните правила, както и отделен текст за всичко, което е започнато да се строи след юни 1998 г., но е останало недовършено до 2001 г.

Тези текстове са оцелели в закона и до днес. И въпреки че 6-месечният срок отдавна е минал, общините продължават да издават удостоверения за търпимост, стига някой да докаже, че постройката е отпреди 2001 г.

Въпросните документи дълги години не вършеха друга работа, освен да предпазят постройката от събаряне,

а при отчуждаване собственикът да получи пари за нея, както и да я продаде легално. Не се позволяваха ремонти, надстрояване, да се правят други промени и т.н. Това обаче трае до 2015 г. Тогава в един мащабен проект за промяна на ЗУТ собствениците на търпими строежи получават доста привилегии.

Целта на промените, направени преди 11 г., е съвсем друга - да се осигурят по-бързи процедури за издаване на строителни книжа за национални обекти, да се намали административната тежест и да се сложи ред в застрояването на терени, които са върху свлачища. Сред мотивите е посочено и че промените са във връзка с приетия наскоро преди това от правителството план с мерки за преодоляване на пречките пред чуждите инвестиции.

Проектът е внесен в парламента през май 2015 г. и в продължение на няколко месеца се разглежда от комисии. През есента се стига до гласуване в пленарната зала, но стенограмите от дебатите не показват някой да е демонстрирал интерес

защо се налага възможностите за търпимите строежи да се разширяват

Акцентът е бил върху строителството в свлачищни зони и очакваното отпушване на големите инфраструктурни проекти.

Така текстовете вече разрешават, когато търпимият строеж се намира в зона, за която има действащ подробен устройствен план (ПУП), собственикът да може да ги пристроява, надстроява, да прави основни ремонти, реконструкции и преустройства, включително с промяна на предназначението.

Но дори да няма действащ ПУП, всичко това пак може да се прави, без да се изменя външното очертание на сградата и без нови или укрепване на носещите конструкции. Достатъчно е собстветникът на търпима сграда да си осигури одобряване на инвестиционния проект и да получи разрешение за строеж.

Класическото приложение на схемата е да се намери стара постройка

Може дори да е работилница или навес, както беше случаят с триетажния хотелски комплекс на Румен Гайтански до язовир “Искър”. Там имаше работилница, която бе напълно съборена и на нейно място изникна хотел, с който ДНСК и Столичната община години наред се бориха, стигайки до принудително събаряне едва наскоро.

От тези промени в ЗУТ се е възползва и украинската фирма при строежите край Варна - поне така излиза от твърденията на замесените. В гората имало две стари постройки - дали отпреди 2001 г., или много след това, вече няма никакво значение. Администрацията на варненския район “Приморски” е издала удостоверения за търпимост. В случая с Баба Алино просто мащабът е голям, а инвеститорът е поискал впоследствие нов ПУП за терена, така че параметрите на застрояването да станат еднакви с вече построеното.

Върховният административен съд (ВАС) излезе преди няколко години със специално тълкуване, че търпимостта не се пренася автоматично върху нов строеж. Ако старата постройка бъде разрушена изцяло или в по-голямата си част, статутът на търпимост се губи и всеки нов градеж на нейното място се счита за незаконен. Което обаче очевидно не пречи да се правят подобни опити, докато тези текстове в закона не се премахнат напълно.

Няма регистър, в който да са вписани

В България се оказва, че няма публичен национален регистър за сгради с удостоверение за търпимост. Причината е, че данните се водят на ниво община, район или главен архитект. МРРБ през 2020 г. обявява, че ще се създава единен регистър по устройство на територията, който да обедини данните. Там трябваше да има регистър на удостоверенията за търпимост с подраздели според органа, който е издал акта. Това обаче все още не е направено.

Справка на “24 часа” по общини показа, че мащабът е много различен. В малки населени места числата са от няколко до десетки годишно. В по-големи общини или за по-дълги периоди вече става дума за стотици и дори над хиляда удостоверения. Във върненския район “Приморски” например има издадени 280 удостоверения за търпимост през 2023 г. Има и други данни, че общо такива документи там са 1300 за 4 години.

Бургас пък отчита 1775 удостоверения за периода 2015-2019 г., а Столичната община има 401 само за 2016 г. В Сунгурларе са 156 през 2017 г., а в Ботевград - 120 за периода 2019-2023 г.

Данните обаче не са пълни, защото удостоверението може да е за сграда, строеж, пристройка или друг обект. В някои отчети се говори за сгради, в други за строежи, а в трети само за удостоверения.