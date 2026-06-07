Международната асоциация за въздушен транспорт очаква печалбите на авиокомпаниите да намалеят наполовина през 2026 г.

Авиокомпаниите очакват повече пътници тази година, но и наполовина по-малко печалби в сравнение с миналата година на фона на високата цена на авиационните горива. Това съобщи Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), представяйки днес най-новите си прогнози, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Авиокомпаниите, членуващи в IATA, които обслужват 85 процента от световния въздушен трафик, ще превозят 5,1 милиарда пътници през 2026 г. или с 2,4 на сто повече, отколкото през 2025 г., сочат прогнозите, представени по време на среща на върха на асоциацията в Рио де Жанейро, чието начало беше дадено вчера в бразилския град.

Според предварителни данни на асоциацията през миналата година авиокомпаниите са превозили 4,98 милиарда пътници. Символичният праг от 4 милиарда пътници беше преминат през 2023 г., припомня АФП.

Ръстът на пътниците обаче ще бъде съпътстван от спад на рентабилността, като се очаква общата печалба на авиокомпаниите да е два пъти по-малка от миналогодишната.

За авиокомпаниите от Близкия изток се очаква дори да са на загуба тази година на фона на продължаващия вече повече от три месеца конфликт в региона, довел до нарушаване на доставките на петрол и вследствие на това – до поскъпване на авиационните горива по света.

„Смущенията в Близкия изток, причинени от войната, и повишението на цените на горивата обърнаха перспективите за авиокомпаниите в негативна посока", предупреди генералният директор на Международната асоциация за въздушен транспорт Уили Уолш, цитиран в съобщението.

„Печалбите ще се свият от 45 милиарда долара през 2025 г. до 23 милиарда тази година. А маржовете ще намалеят – от 4,2 на сто до 2 на сто", добави той, визирайки нетните маржове на печалба на превозвачите.

Според изчисленията на асоциацията нетната печалба за авиокомпаниите се очаква да бъде средно 4,50 долара на пътник, което е два пъти по-малко, отколкото през 2025 г.

Уолш уточни, че по този начин за авиокомпаниите „не остават много резерви, ако други разходи или данъци се увеличат".

С нарастващите разходи за гориво, които се отразяват отчасти върху цената на билетите, оборотът на членовете на IATA се очаква да нарасне с 9 на сто тази година до 1,165 милиарда долара.

„Авиокомпаниите понасят по-голямата част от удара от цените на горивото. Въпреки че цените на билетите се повишават, те все още поемат част от това в своите резултати", според анализа на IATA, в която членуват над 370 превозвача.

Според прогнозите рентабилността за авиокомпаниите ще варира значително в различните региони по света.

За авиокомпаниите от Европа се предвижда ръст на нетната печалба с 3,1 на сто, като по този начин те ще са най-рентабилните в света тази година, изпреварвайки конкурентите си от Северна Америка, чиято рентабилност ще нарасне с 2,5 на сто, и от Азиатско-тихоокеанския регион, които ще отбележат ръст с 2,1 на сто.

Въпреки силната геополитическа несигурност и невъзможността да се предвиди кога ще приключи войната в Близкия изток, от IATA не се притесняват за търсенето на въздушни пътувания.

Според изчисленията на асоциацията средната цена на билет е спаднала с 26 на сто за десет години.