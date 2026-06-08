Александър Пулев: Веригите ще свалят цените на храни с до 30%

Вицепремиерът намекна за съдебни искове срещу търговците, ако не се случи исканото от правителството

Доброволно намаление на цените на част от хранителните продукти с 15-30% и трайно социално поведение очаква държавата от големите търговски вериги. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев около час преди правителството и магазините да обявят инициативата "Кошница за всеки".

"Очакваме днес да чуем хранителните вериги как виждат тяхната социална отговорност, свързана с намаляване на цените на храните от първа необходимост. Искаме трайно социално отговорно поведение по същия начин, както го имат в Западна Европа", заяви вицепремиерът Александър Пулев в сутрешния блок на Нова телевизия.

"Очаквам конкретно намаление от 15 до 30%, като подчертавам, че това е на доброволни начала. Всяка една веригите ще излезе с различна позиция спрямо визията си. На свободен пазарен принцип ще излезе със свое предложение и ще сподели какво ще бъде социално отговорното й поведение", заяви още той.

Пулев намекна и за съдебни и репутационни рискове за търговските вериги, ако правителството прецени, че не изпълняват очакванията за намаление на цените.

"В момента са изправени пред редица съдебни и репутационни искове. Чуваме постоянно от хората, че са настроени крайно негативно към модерната търговия.

Искаме да защитим интереса първо на българските граждани и дългосрочно заедно с веригите да сложим основите за силно земеделие и равноправие между българските и вносните стоки", заяви още Александър Пулев.

Според него правителството имало основателни подозрения, че цените на веригите не отговарят на нормалните търговски практики. А информацията показвала, че има пазарен дефект и тогава нормалните пазарни механизми за определяне на цените не работели, твърди вицепремиерът и министър на икономиката.

В министерство на икономиката ще има съкращения на служители, защото не може да изпълни изискването за 10% свиване на разходите само от незаети бройки, съобщи още Пулев. Той обвини подчинените му държавни дружества, че са опитали да го излъжат с информацията за актуалното си състояние. Повече подробности обаче щяло да има в сряда.