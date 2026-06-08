Тръмп отново настоя Управлението за федерален резерв да понижи лихвите

Американският президент Доналд Тръмп отново се обяви против повишаването на лихвите от страна на Управлението за федерален резерв (УФР), като отправи пореден публичен натиск към новоназначения президент на институцията Кевин Уорш. В интервю за телевизия ЕнБиСи Тръмп заяви, че няма причина лихвените проценти да бъдат увеличавани.

„Няма причина да се повишават лихвите. Всъщност трябва да ги понижим", каза Тръмп.

Коментарът бе даден на фона на засилените очаквания на пазарите за ново затягане на паричната политика след по-силните от прогнозите данни за пазара на труда в САЩ, пише БТА.

Според публикувания в петък доклад през май в американската икономика са били създадени 172 000 работни места извън селското стопанство, а равнището на безработицата е останало 4,3 на сто. Данните предизвикаха разпродажби на пазара на облигации и почти пълно отразяване в цените на акциите на очакване за повишение на лихвите с 0,25 процентни пункта до края на годината.

На този фон „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) отмени прогнозата си за понижение на лихвите през декември 2026 г. и измести очакваните стъпки за облекчаване на паричната политика към юни и декември 2027 г.