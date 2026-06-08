С 15% по-евтина потребителска кошница за 6 месеца договориха правителство и веригите

В "Кауфланд", "Фантастико" и "Лидл" започват още от днес

Като следваща стъпка - да укрепим българското производство, призова премиерът Румен Радев

Намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум 6 месеца се договориха правителство и търговските вериги. Някои от тях са поети ангажименти и за по-голям срок и за повече стоки.

Това обявиха на съвместна пресконференция в Министерския съвет премиерът Румен Радев, министрите на земеделието Пламен Абровски и на икономиката Александър Пулев заедно с представители на търговските вериги.

Продуктите с намаление ще наблегнат на български производители, за да се подкрепят и те, и потребителите, подчерта Радев. Инициативата се изпълнява доброволно от търговците.

Веригите, които се включват, са "Кауфланд", "Лидл", "Билла", "Фантастико", "Метро", ДАР, ЦБА, "Минимарт".

Това са доброволни ангажименти, които заявявате пред камерите и се надявам, че гражданите ще ги видят още от утре, нека да има граждански контрол дали е така, призова премиерът. Той подчерта, че това са по-ниски цени, а не промоции. "Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи. Надявам се, че това е само началото, нашите контролни органи ще продължат да работят, така че българските граждани да консумират качествена и достъпна храна", увери Радев.

А като следваща стъпка за съвместна работа между правителство, търговци и производители посочи укрепване и разширяване на българското производство. Това е най-добрият начин да имаме устойчивост на цените, по-голяма конкуренция и качество, призова Радев.

В "Билла" по-ниските цени ще са налични от 18 юни за над 100 продукта от 10 категории на рафтовете, те ще са специално обозначени, избрани от най-добрите, като българското производство е представено добре.

ДАР се включва от 15 юни с 28 продуктови категории с 40 артикула за 6 месеца. А ЦБА - от 11 юни в София с около 50 продукта с 15-30% намаление за поне 6 месеца.

"Кауфланд" започва още от днес с намалените цени на минимум 30 до 50 основни български продукти. Това ще са най-често купуваните - хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци, основни продукти за готвене. Те ще са специално обозначени и пакетирани от следващите дни, обясни Иван Чернев, изпълнителен директор на УС.

От днес стартират и "Лидл" с малко над 30 продукта, като поне 50% от тях са на български производители. Намаленията ще са далеч над 15%. Включваме и някои перилни и хигиенни материали и според нас трябва да обхванем и зимните месеци, които са по-напрегнати за българските домакинства, така че засега мислим да е 8 месеца тази инициатива, заяви Милена Драгийска, главният изпълнителен директор. Тя призова правителството да поеме държавническата отговорност за дълбоки структурни реформи за хранителен суверенитет, включително контрол по качеството на границите, последователна политика по субсидии, подкрепа за "Напоителни системи".

"Метро" се включва от 10 юни с над 100 продукта, а от 1 юли - над 150 продукта.

"Минимарт" започва от началото на следващата седмица и до края на месеца ще е готова и по-активна кампания в цялата страна.

"Фантастико" включва поне 50 продукта, вече налични от днес, обозначени са със специално лого. Включват се хляб, мляко, сирене, яйца, варива, месо, мед - отделно от ежеседмичните промоции.