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Не е мързел. Не е непослушание. Лекари и специалисти обясняват защо лошата стойка при децата се изгражда като навик - и какво могат да направят родителите още днес.

Влизате в детската стая.

Детето е на бюрото, пише домашни. След пет минути раменете са паднали напред, главата е наведена, гърбът - извит на дъга.

Казвате: „Изправи се."

Изправя се. След две минути всичко започва отначало.

Ако сте родител на ученик, сте виждали тази сцена стотици пъти. И сигурно сте се питали едно и също - защо повтарянето просто не помага?

Истината е, че лошата стойка при децата рядко е въпрос на дисциплина. Тя е навик - а навиците се изграждат с години.

Кога се изгражда стойката при децата: прозорецът е 7–16 години

Навиците за стойка не се изграждат на 25. Изграждат се в годините на растеж - когато детето прекарва хиляди часове седнало пред бюрото, чина и екрана.

Гръбначният стълб има естествена двойна S-форма. Тя започва да се оформя още в първите месеци, изгражда се с прохождането и завършва около 16-годишна възраст, когато спира костният растеж. Това, което тялото „запомни" в този период, остава за цял живот.

„Един от ключовите фактори за дългосрочен успех е качеството на седежа - особено при деца, чиито навици се изграждат именно в периода на растеж." - д-р Кънчева, специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Именно затова специалистите все по-често говорят за профилактика на гръбначните изкривявания още в детска възраст. Защото корекцията винаги е по-трудна от превенцията.

Защо „изправи се" не работи

Правилната стойка не се учи с напомняне. Учи се с повторение - чрез начина, по който тялото работи всеки ден, час по час.

А ежедневието на днешните деца е по-статично от всякога. И именно тази неподвижност - а не липсата на воля - тревожи специалистите. Кинезитерапевтите забелязват, че броят на децата с гръбначни оплаквания расте, а възрастта, на която се появяват първите проблеми, пада.

Какво се случва на обикновен стол? Тялото стои в една и съща поза. Едни мускули се изморяват и отпускат, други се скъсяват. Така се появява т.нар. мускулен дисбаланс, който променя позицията на таза и гръбначния стълб и натоварва междупрешленните дискове - често точно в прехода към кръста. Това е и една от най-честите причини за болки в гърба при хора със заседнала работа. Само че при децата всичко това се случва, докато тялото още се изгражда.

Тялото търси движение - не го потискайте

„Не се върти." „Стой мирно." „Спри да се клатиш." Но какво ако тялото прави точно това, от което има нужда?

Когато детето постоянно мени позата си и търси баланс, това често не е разсеяност - а тяло, което иска движение. Идеята на активното седене е именно тази: вместо да потиска тези микродвижения, да ги използва.

На този принцип е създаден Столето - динамичен коленен стол за активно седене, разработен за деца. Вместо да заключва тялото в статична поза, той позволява леко поклащане и постоянни микродвижения, които държат дълбоката стабилизираща мускулатура ангажирана - без упражнения, без напомняния, без борба.

Ергономичен коленен стол Столето в черен цвят с подлакътници

червен детски стол Столето

Експериментът, който убеди дори специалиста

Поли Николова е кинезитерапевт, която прави и безплатни прегледи на гръбначен стълб при деца. Един ден решила да направи прост опит - без предварителна подготовка слага дете да седне първо на обикновен офис стол, после на ерго-стола.

Разликата била видима веднага: на ерго-стола поясната извивка на гръбначния стълб се запазва сама, без детето да полага никакво усилие.

Реален визуален опит и сравнение на изправената стойка на дете на ерго-стол Столето срещу прегърбена стойка на обикновен стол

„Поради специфичната позиция на тазобедрените, коленните и глезенните стави седежът поддържа нормалната физиологична извивка в кръста. Това, съчетано с лекото поклащане, активира мускулите на корема, краката и гърба - а оттам и нормалното кръво- и лимфообращение." - Поли Николова, кинезитерапевт

Тя обяснява и нещо, което повечето родители подминават. На обикновен стол ъгълът в тазобедрената става е около 90 градуса или по-малко - а това притиска и затруднява кръвообращението. Коленният стол разпределя тежестта между таза и коленете и облекчава кръста.

Защо точно при децата има значение

Ефектът не е само върху гърба.

Петър Петров, кинезитерапевт и Schroth терапевт от Сколио Център България, посочва активното седене сред подходящите решения за ученици в риск от сколиотични и кифотични изкривявания - а Schroth е метод, разработен специално за работа със сколиоза.

Практиката в България: Отзиви от специалисти

В Центъра за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон" във Враца столовете се ползват ежедневно от 2025 г. Специалистите там отчитат по-добър контрол на стойката, повече внимание и по-малко двигателно неспокойствие у децата.

Логопеди и ерготерапевти, работещи с деца - включително с дефицит на внимание и хиперактивност - описват същото. Когато средата подкрепя тялото, детето се включва по-лесно, концентрира се по-дълго и спира да се „бори" със стола. Движението спира да е пречка и се превръща в ресурс.

Скриншот на 5-звезден Google отзив от Руслана Анастасова за ползите от стол Столето за детската стойка

Концепцията вече има и международно признание - активното седене на Столето е препоръчано от специалисти по рехабилитация и спортна медицина в Европа и Азия. Но най-показателни остават наблюденията тук, у нас, при българските деца.

„В момента, в който седне - стойката ѝ се изправя"

Златка Чотова е майка на момиче с вродено гръбначно изкривяване:

„В момента, в който седне на стола, стойката ѝ се изправя. Сега се люлее с удоволствие, а аз съм напълно спокойна. Спокойно бих го препоръчала на всеки - и най-вече на деца с по-специални нужди към стойката."

Скриншот на позитивен потребителски отзив от Златка Чотова в Google за коленните столове Столето

Не убеждавайте детето. Просто му дайте друг стол.

Няма нужда да повтаряте „изправи се" по десет пъти на ден. Няма нужда да се карате всяка вечер на бюрото.

Затова от Столето предлагат нещо, което малко производители смеят: изпробвайте стола напълно безплатно за 2 дни у дома.

Без капаро. Без наложен платеж. Без такса доставка. Получавате стола, детето сяда на него в реалната домашна среда - и ако не видите разлика, просто го връщате. Толкова.

Не плащате нищо, за да се убедите сами.

Запазете безплатния си тест на www.stoleto.bg или на телефон 0878132318

„Не можах да повярвам на разликата." - това казват най-често родителите след първите два дни.

сив ергономичен стол Столето

Често задавани въпроси

На каква възраст се изгражда стойката при децата? Стойката се изгражда основно в годините на растеж - от прохождането до около 16-годишна възраст, когато спира костният растеж. Затова специалистите наблягат на профилактиката още в детска възраст.

Защо детето се прегърбва, докато пише домашни? Най-често причината не е мързел, а продължителното седене в една и съща поза. Едни мускули се изморяват, други се скъсяват и тялото „пада" напред. Това е мускулен дисбаланс, а не липса на воля.

Какво представлява коленният стол за активно седене?

Коленният (ерго) стол на Столето позволява леко поклащане и постоянни микродвижения, вместо тялото да стои сковано. Така дълбоката стабилизираща мускулатура остава ангажирана и стойката се изправя сама.

Помага ли коленният стол Столето при прегърбване?

Кинезитерапевти и ерготерапевти препоръчват активното седене като подкрепа за правилната стойка и като профилактика при деца в риск от гръбначни изкривявания. Ефектът се вижда най-добре при ежедневна употреба.

Къде може да се пробва столът Столето?

Можете да изпробвате стола безплатно за 2 дни у дома - без капаро, без наложен платеж и без такса доставка. Ако не видите разлика, просто го връщате. Запазете теста си на WWW.STOLETO.BG или на телефон 0878132318.