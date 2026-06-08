Европейските борси със спад заради ескалацията в Близкия изток и разпродажбите в IT сектора

Двуседмично дъно достигна в началото на търговията днес Европейският индекс STOXX 600 на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток и глобалните разпродажби на технологични акции, свързани с изкуствения интелект, докато акциите на италианската банка „Монте дей Паски ди Сиена" (Monte dei Paschi di Siena) поскъпнаха след офертата за придобиване от „Интеза Санпаоло" (Intesa Sanpaolo), предаде Ройтерс.

Паневропейският индекс STOXX 600 се понижи с 0,9 на сто до 616,04 пункта към 11 часа българско време, а всички основни регионални индекси също отчетоха спад, допълва БТА.

Цените на петрола, които са от ключово значение за зависимата от внос на енергия Европа, се повишиха с над 4 на сто, след като Израел и Иран си размениха удари през уикенда. Това постави под въпрос крехкото примирие в региона и намали надеждите за бързо деескалиране на конфликта.

Сред най-засегнатите бяха авиокомпаниите, чувствителни към цените на горивата. Акциите на „Луфтханза" (Lufthansa) и „Ер Франс" (Air France) поевтиняха с над 2 на сто.

Технологичният сектор също беше под натиск. Индексът на технологичните компании в Европа се понижи с 2,1 на сто, следвайки разпродажбите в САЩ и Азия. В Германия книжата на „Инфинеон" (Infineon) вече бяха загубили 9 на сто в петък, а в понеделник понижението достигна нови 4 на сто. Акциите на „Би И Семикъндактър" (BE Semiconductor) поевтиняха с 3,8 на сто. Производителите на оборудване за изкуствен интелект „Льогран" (Legrand) и „Шнайдер Електрик" (Schneider Electric) също отчетоха спад от около 2 на сто.

Под натиск се оказаха и компании, свързани с полупроводниковата индустрия. Производителят на силициеви пластини „Зилтроник" (Siltronic), както и доставчиците „Айкстрон" (Aixtron), „Пе Фау А Тепла" (PVA TePla) и „Зюс Микротек" (Suss MicroTec) отчетоха спадове между 2,7 и 5,8 на сто.

Силни разпродажби имаше и в Южна Корея. Пазарният анализатор Стивън Инес от „Ес Пи Ай Асет Мениджмънт" (SPI Asset Management) определи случващото се като „черен понеделник" за местния пазар. Търговията в Сеул беше временно прекъсната заради резкия спад на акциите, а в края на сесията индексът Kospi се понижи с над 8 на сто, след като по-рано през деня загубите достигаха около 9 на сто.

„Когато най-горещият пазар внезапно се превърне в хаотично бягство на инвеститорите, това няма как да остане незабелязано от търговците", коментира Инес.

Въпреки днешния спад обаче технологичният сектор остава сред най-печелившите в STOXX 600 от началото на тримесечието.

Инвеститорите продължават да оценяват ефекта от по-силните от очакваното данни за пазара на труда в САЩ, които дават повече основания на Федералния резерв да запази или дори да повиши лихвените проценти по-късно през годината.

Вниманието на пазарите е насочено и към заседанието на Европейската централна банка в четвъртък, като пазарите вече калкулират повишение на лихвите с 25 базисни пункта.

На корпоративния фронт акциите на „Монте дей Паски ди Сиена" поскъпнаха с 9,5 на сто, след като „Интеза Санпаоло" обяви оферта на стойност 30,6 милиарда евро в брой и акции за придобиването на банката. Акциите на „Интеза" поевтиняха с 3,2 на сто.

Германският индекс DAX също отвори на отрицателна територия. Около 10:30 часа индексът се понижи с 0,8 на сто до около 24 560 пункта.

„За пореден път не е ясно дали тази ескалация ще остане краткотрайна или ще се превърне в началото на нова спирала на насилие", коментира пред ДПА Томас Алтман от „Кю Си Партнърс" (QC Partners). По думите му пазарните реакции засега остават сравнително умерени, а част от инвеститорите вече са привикнали към подобни геополитически сътресения.

Еврото леко поскъпна спрямо долара, като единната европейска валута се търгуваше за 1,1525 долара.

Цената на петрола сорт Брент достигна около 97,58 долара за барел, което е ръст от близо 4,8 на сто спрямо края на предходната търговска сесия.