Хуманоидни роботи и центрове за данни разработва "Енвидиа" с „Ел Джи груп"

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Американският производител на чипове „Енвидиа" (Nvidia) си партнира с южнокорейския технологичен конгломерат „Ел Джи груп" (LG Group) в областта на хуманоидните роботи и центровете за данни. Това заяви днес главният изпълнителен директор на американската компания Дженсън Хуан, предават Ройтерс и БТА.

„Работим с тях по технологии за задвижване, както и по механични системи, така че да можем да обединим хуманоидната роботика и бъдещето на роботиката", каза той пред медиите след среща с председателя на „Ел Джи груп" Ку Кван-мо в Сеул.

„Работим с „Ел Джи" и върху архитектурата на бъдещите центрове за данни", добави той.

Хуан е в Южна Корея от петък, където провежда редица срещи с ръководител на местния бизнес.