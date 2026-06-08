Посрещаме повече туристи от Полша с директната въздушна линия Люблин – Бургас

Въздушната връзка осигурява по-бърз достъп до Южното Черноморие през летния сезон

Летният сезон по въздушната линия Люблин – Бургас беше официално открит на Летище Люблин. Събитието беше организирано съвместно от Летище Люблин, Посолството на Република България в Полша и Националното туристическо представителство на България във Варшава. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Заместник-ръководителят на дипломатическата мисия на Република България в Полша Виктор Бенов пожела на пътниците приятно и незабравимо пребиваване в България и изрази надежда все повече български туристи също да откриват красотата и туристическия потенциал на Люблин и региона. Откриването на линията беше приветствано и от заместник-маршала на Люблинското воеводство Пьотр Бреш, който посочи ролята на летището за развитието на туризма и бизнеса в региона. След рекордната 2025 г., когато Летище Люблин е обслужило над 470 хил. пътници, очакванията са настоящата година да бъде още по-успешна и да бъде премината границата от половин милион пътници.

Празничната атмосфера беше допълнена от изпълнения на фолклорен ансамбъл „Изгрев", който представи българския фолклор. Пътниците получиха информационни материали за България, Бургас и Южното Черноморие, както и информация за възможностите за културен, СПА, уелнес, винен и активен туризъм. Гостите имаха възможност да опитат и традиционни български продукти и вина.

Полша е сред важните входящи пазари за българския туризъм, а директната линия Люблин – Бургас е още една стъпка към по-добра въздушна свързаност между двете държави. Националното туристическо представителство на България във Варшава ще продължи работата си за по-силното позициониране на страната ни като целогодишна туристическа дестинация и за насърчаване на пътуванията между България и Полша.