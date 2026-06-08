Три дни в Рила - Мальовица отново събира любителите на планината и приключенията

От 10 до 12 юли Мальовица отново ще се превърне в мястото, където планината среща музиката, приключенията и хората, които не могат да си представят лятото без свеж въздух и преходи сред природата.

За трета поредна година Националният туристически фестивал ще събере туристически клубове, семейства, приятелски компании и любители на активния начин на живот за три дни, изпълнени с походи, концерти, нови умения и много емоции под открито небе.

Тази година фестивалът има и кауза. Средствата от продадените билети ще бъдат насочени към възстановяването на хижа „Планински извори", която в момента е в тежко състояние. Амбицията на организаторите е сградата да бъде обновена поне дотолкова, че отново да може да служи като заслон за туристите.

Сред най-очакваните моменти в програмата са концертът на „Керана и Космонавтите" и специалният спектакъл на Фолклорен ансамбъл „Шевица", създаден специално за фестивала. Чрез музика, танци и сценичен разказ той ще върне публиката към легендата за Мальо войвода - една от емблематичните фигури, свързани с района.

Освен музика, фестивалът предлага и богата програма за хората, които искат да научат нещо ново. Посетителите ще могат да се включат в организирани преходи с водачи, обучения по първа помощ и ориентиране, практически занимания и лекции, посветени на безопасността в планината.

Специално място е отделено и на децата. За тях са подготвени лагери с игри, походи, образователни занимания и приключения сред природата. Участието е включено в цената на билета, а за малките участници ще се грижат опитни инструктори. Докато децата откриват нови приятелства и тайните на планината, родителите ще могат спокойно да се насладят на концертите, лекциите и останалите фестивални събития.

Фестивалната зона ще събере производители на туристическа екипировка, занаятчии и организации от цялата страна, а вечерите традиционно ще завършват с концерти, томболи, срещи с интересни личности и огън под звездите - една от най-обичаните традиции на събитието.

Всичко това се случва на фона на една от най-красивите гледки в Рила - към връх Мальовица. Билетът осигурява достъп до фестивалната зона, място в къмпинга с необходимите удобства и изхранване по време на събитието.

Националният туристически фестивал се организира от Българския туристически съюз с подкрепата на Община Самоков, к.к. Мальовица и Дирекция „Национален парк Рила" и вече се утвърждава като едно от най-големите събития за хората, които обичат планината и свободата, която тя дава.