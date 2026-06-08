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Кои коли могат да изминат 400 000 км?

Георги Луканов

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Новият Toyota RAV4. Снимки: Toyota

Според ново проучване на американската компания iSeeCars, обхващащо над 174 милиона автомобила, Toyota е на върха със 17,8% шанс нейните автомобили да достигнат границата от четвърт милион мили (400 000 км). Lexus следва с 12,8%, докато Honda и Acura допълват върха на класацията, доминирана от Япония.

Това са единствените четирима производители, които надминават средния за индустрията пробег от 4,8%.

Интересното е, че Tesla е на впечатляващото шесто място с 4,6 процента шанс да достигне 402 хиляди километра. Този резултат я поставя пред марки като Mazda, Subaru, Volvo, Mercedes, BMW и Porsche. Това е чудесен резултат за електрически автомобил, особено след като животът на батерията често е обект на дебати и се гледа със скептицизъм. От друга страна, електрическите автомобили имат много по-малко части от бензиновите автомобили или хибридите например. 

Що се отнася до марките на дъното, Land Rover има едва измерим 0,1 процента шанс да достигне 402 000 километра, докато Jaguar и Maserati почти никога не могат да достигнат тази граница.

Новият Toyota RAV4. Снимки: Toyota
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