"Нефтохим" със запаси до края на юни, няма да се национализира

По неофициална информация "Лукойл Нефтохим" разполага със запаси до края на юни. Това заяви новият търговски особен управител Евгени Симеонов, който бе представен в рафинерията лично от вицепремиера Александър Пулев.
Симеонов не съобщи гарантирана ли е суровината за следващите месеци в най-голямата рафинерия на Балканите, но уточни, че основната му цел е ритмичното задоволяване на пазара с горива. Той добави, че ниски цени на горивата със силно завишен петрол е несъвместима сметка.
"Към днешна дата е трудно да се каже накъде ще вървят цените", заяви Симеонов.
Той обяви, че влиза в рафинерирята с конкретен 6-месечен план за управление. И представи 4 точки за изпълнение, които се налагали при встъпването му в длъжност: изготвяне на обстоен анализ за състоянието на рафинерията, възлагане на независим финансов одит, спазване на санкциите и въвеждане на мониторинг в производството.
Симеонов бе категоричен, че до съкращения няма да се стигне.
"Няма да има и национализация", заяви вицепремиерът Пулев във връзка с арбитражното дело на "Литаско" срещу България по повод навлизането на държавата в рафинерията с онова прочуто 30-секундно заседание нв парламента при кабинета Желязков.
"Оставям "Лукойл Нефтохим" в добри ръце", заяви Пулев по адрес на Симеонов. И го похвали за работата му в Агенцията за метрологичен и технически надзор, същото очаквал от него и в бургаската рафинерия. Освен успех му пожела и смелост като особен управител.
"Евгени Симеонов не е политическо назначение, а експерт с доказан опит", заяви вицепремиерът Пулев.
Симеонов заяви, че преди встъпването си в длъжност нито се е чувал, нито се е виждал с досегашния особен управител Румен Спецов, който правителството на Радев смени.
Пулев заяви, че имал възражения срещу него по повод отчетността му като особен управител, която била пренебрегната, включително и неговата експертиза като служител на НАП. Според вицепремиера Пулев необяснимо било твърдението, че рафинерията е в добро финансово състояние при положение,че за 2025 г. отчита загуба от 200 млн. лв.
При представянето на Симеонов в рафинерията бе обявено, че ще присъства и кметът на Бургас Димитър Николов, но вместо него се появи новоназначения областен управител Дико Диков.