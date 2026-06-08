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"Нефтохим" със запаси до края на юни, няма да се национализира

Димчо Райков

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Александър Пулев представи в Лукойл Нефтохим новия особен управител Евгени Симеонов Снимка: Димчо Райков

По неофициална информация "Лукойл Нефтохим" разполага със запаси до края на юни. Това заяви новият търговски особен управител Евгени Симеонов, който бе представен в рафинерията лично от вицепремиера Александър Пулев.

Симеонов не съобщи гарантирана ли е суровината за следващите месеци в най-голямата рафинерия на Балканите, но уточни, че основната му цел е ритмичното задоволяване на пазара с горива. Той добави, че ниски цени на горивата със силно завишен петрол е несъвместима сметка.

"Към днешна дата е трудно да се каже накъде ще вървят цените", заяви Симеонов.

Той обяви, че влиза в рафинерирята с конкретен 6-месечен план за управление. И представи 4 точки за изпълнение, които се налагали при встъпването му в длъжност: изготвяне на обстоен анализ за състоянието на рафинерията, възлагане на независим финансов одит, спазване на санкциите и въвеждане на мониторинг в производството.

Симеонов бе категоричен, че до съкращения няма да се стигне.

"Няма да има и национализация", заяви вицепремиерът Пулев във връзка с арбитражното дело на "Литаско" срещу България по повод навлизането на държавата в рафинерията с онова прочуто 30-секундно заседание нв парламента при кабинета Желязков.

"Оставям "Лукойл Нефтохим" в добри ръце", заяви Пулев по адрес на Симеонов. И го похвали за работата му в Агенцията за метрологичен и технически надзор, същото очаквал от него и в бургаската рафинерия. Освен успех му пожела и смелост като особен управител.

"Евгени Симеонов не е политическо назначение, а експерт с доказан опит", заяви вицепремиерът Пулев.

Симеонов заяви, че преди встъпването си в длъжност нито се е чувал, нито се е виждал с досегашния особен управител Румен Спецов, който правителството на Радев смени.

Пулев заяви, че имал възражения срещу него по повод отчетността му като особен управител, която била пренебрегната, включително и неговата експертиза като служител на НАП. Според вицепремиера Пулев необяснимо било твърдението, че рафинерията е в добро финансово състояние при положение,че за 2025 г. отчита загуба от 200 млн. лв. 

При представянето на Симеонов в рафинерията бе обявено, че ще присъства и кметът на Бургас Димитър Николов, но вместо него се появи новоназначения областен управител Дико Диков.

Александър Пулев представи в Лукойл Нефтохим новия особен управител Евгени Симеонов

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