Гръцката национална електрическа компания получава заем от 175 млн. евро от ЕБВР за ВЕИ проекти в България, Гърция и Румъния

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска заем от 175 милиона евро на гръцката национална електрическа компания „Пъблик Пауър Корпорейшън“ (Public Power Corporation - PPC) в подкрепа на проекти за възобновяема енергия в България, Гърция и Румъния, съобщи днес финансовата институция.

Финансирането ще подпомогне планирането, изграждането и експлоатацията на около 400 мегавата нови вятърни и соларни мощности. Според съобщението проектите ще увеличат предлагането на чиста енергия и ще подкрепят усилията за декарбонизация в Югоизточна Европа.

Заемът ще бъде подкрепен по програмата „ИнвестИЮ“ (InvestEU), която предоставя гаранции, обезпечени от Европейския съюз. По данни на ЕБВР механизмът за споделяне на риска ще позволи предоставянето на дългосрочно финансиране при условия, които не са широко достъпни на пазара, и ще подпомогне реализирането на мащабни инвестиции във възобновяема енергия в няколко държави.

Очаква се проектът да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници в електроенергийните системи на трите страни и да произвежда приблизително 760 гигаватчаса чиста електроенергия годишно. Според оценките това ще намали емисиите на въглероден диоксид с около 390 000 тона годишно, което се равнява на изваждането на приблизително 260 000 леки автомобила от пътя.

Освен за ограничаване на климатичните промени, проектът се очаква да допринесе и за подобряване на енергийната сигурност в региона.

В рамките на инициативата е предвидено и безвъзмездно финансиране от около 75 000 евро по социалния и образователен компонент на „ИнвестИЮ“. Средствата ще бъдат използвани за развитие на умения, свързани с енергийния преход.

„Пъблик Пауър Корпорейшън“ ще създаде акредитирана обучителна програма за системи за съхранение на енергия в батерии, разработена съвместно с „Юръпиън Батъри Академи“ (European Battery Academy). Очаква се до 2028 г. програмата да обучи до 150 инженери. Тя ще включва и мерки за насърчаване на участието на жени на технически и ръководни позиции в енергийния сектор.

„Пъблик Пауър Корпорейшън“ е водеща интегрирана енергийна група в Югоизточна Европа с дейност в производството и разпределението на електроенергия, както и в предлагането на енергийни продукти и услуги. Компанията развива дейност основно в Гърция, Република Северна Македония и Румъния, като разширява присъствието си в сектора на възобновяемата енергия в България, Хърватия и Италия, пише БТА.

Настоящият проект надгражда дългогодишното сътрудничество между ЕБВР и „Пъблик Пауър Корпорейшън“ в Гърция в подкрепа на прехода към чисто и устойчиво производство на енергия.

ЕБВР е инвестирала над 26 милиарда евро в България, Гърция и Румъния за насърчаване на устойчивия растеж, конкурентоспособността и прехода към зелена икономика, е посочено в съобщението.