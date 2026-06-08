Пускат затворената отсечка на "Струма" максимум до 10 дни

Отсечката от „Струма" при тунел „Железница" ще бъде пусната до 10 дни, дори може би още в неделя. Това съобщи преди малко регионалният министър Иван Шишков, който заедно с ръководството на АПИ е имал среща с фирмата, която изгради въпросната отсечка – консорциум около „Грома холд".

Отсечката, която се намира непосредствено преди тунела, се оказа в района на активизирало се свлачище, което наложи да бъде затворена за движение от съображения за сигурност. Така пътуващите в тази посока заобикалят по стария път.

В продължение на около два месеца обаче между изпълнителя на този участък от пътя и пътната агенция е имало спорове кой трябва да укрепи свлачището. Пътят е все още в гаранция и отстраняването на причината и привеждането на пътя в готовност да поеме движението, трябва да се извърши за сметка на строителя.

Шишков разказа, че прехвърлянето на топката е продължило толкова дълго, защото строителят твърдял, че активизирането на свлачището се е случило заради липса на поддръжка на пътя. Всъщност поддръжката точно на този участък от "Струма" е пак от фирма на групата на "Грома холд". В случая обаче от фирмата изтъкнали, че отводняването и другите дейности не им е възложено официално, поради което не са го правили.

Фирмата както и останалите компании, които имат 4-годишни договори за поддържане на пътища, работят по силата на рамкови договори, в които цените са написани условно. Действителните разходи се правят след възлагателни писма. Информацията за тези възлагания бе качена в интернет по времето на последния служебен кабинет, но после бе премахната с мотива, че от писмата трябва да се заличат личните данни.

В крайна сметка е постигнато разбирателство, че фирмата ще работи по най-бързия начин за отстраняване на причините и за пускането на участъка.

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