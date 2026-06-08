ЕК отпуска 23 млрд. евро за производство на електроенергия от възобновяеми източници в Италия

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ на Италия в размер на 23 млрд. евро (27 млрд. долара), предназначена за производство на електроенергия от възобновяеми източници, предадоха Ройтерс и БТА.

Мярката има за цел да подпомогне Италия в постигането на националната ѝ цел до 2030 г. 39,4 на сто от брутното крайно потребление на електроенергия да бъде осигурено от възобновяеми енергийни източници и същевременно да допринесе за намаляване на цените на електроенергията и зависимостта от внос на енергийни суровини.

Подкрепата ще бъде предоставена чрез дългосрочни 20-годишни договори за разлика (CfD - contracts for difference), при които държавата изплаща компенсации на производителите, когато пазарната цена на електроенергията се понижи под предварително договорено ниво, а производителите връщат разликата, когато цените надхвърлят тази стойност, уточнява ЕК.

„Схемата ще помогне на Италия да намали зависимостта си от внос на изкопаеми горива и да увеличи дела на възобновяемата енергия в своя енергиен микс“, посочи в изявление заместник-председателят на Европейската комисия и еврокомисар за конкуренцията Тереса ​​Рибера.

Помощта в размер на 23 млрд. евро е изчислена на база пазарни ценови прогнози, като реалната нетна държавна подкрепа може да се окаже значително по-ниска, ако цените на електроенергията се запазят над очакваните нива.

Въпреки усилията за ускоряване на прехода към чиста енергия, Италия изостава от останалите държави в Европейския съюз по отношение на развитието на възобновяемите източници под управлението на правителството на премиера Джорджа Мелони, посочва ЕК.

Мярката е част от новата рамка на ЕС за държавни помощи на ЕК (Clean Industrial Deal State Aid Framework - CISAF), приета през юни 2025 г., и се вписва в по-широките цели на европейските политики за екологичен преход.

Схемата ще подпомага изграждането на нови мощности за производство на електроенергия от вятърна, слънчева и водна енергия, както и от газ, получаван от отпадъчни води. Очаква се чрез нея да бъдат добавени около 37,15 гигавата (GW) нови мощности за възобновяема енергия, което представлява приблизително 48 на сто от съществуващия капацитет на възобновяемите източници в Италия.

За проекти с мощност над 1 мегават (MW) ще се провеждат отделни конкурентни процедури за слънчева и вятърна енергия, съобразени с изискванията на европейското законодателство за стратегически чисти технологии, докато по-малки инсталации под 1 мегават ще могат да получават подкрепа директно, при административно определена цена от националния регулатор.

Според ЕК мярката е необходима, пропорционална и съобразена с правилата за държавна помощ, като има за цел да ускори енергийния преход и развитието на ключови икономически сектори, свързани със екологичната трансформация.