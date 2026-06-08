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Министър Абровски: Промоциите от "Кошница с грижа" ще са за сметка на веригите

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Пламен Абровски

 Промоциите от инициативата "Кошница с грижа" ще са за сметка на веригите, а не на преработвателите. В нея трябва да има минимум 30 стоки, които да се предлагат на минимум 15% по-ниски цени. 

Това заяви земеделският министър Пламен Абровски пред bTV по повод инициативата на правителството за намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум 6 месеца, която беше представена днес в Министерския съвет.

Продуктите с намаление ще наблегнат на български производители, за да се подкрепят и те, и потребителите, подчерта премиерът Румен Радев при представянето й. Инициативата се изпълнява доброволно от търговците.

Веригите, които се включват, са "Кауфланд", "Лидл", "Билла", "Фантастико", "Метро", ДАР, ЦБА, "Минимарт", а някои от тях поеха ангажимент и за по-голям срок от 6 месеца и за повече стоки.

С този етикет ще бъдат обозначени намалените стоки от инициативата.
С този етикет ще бъдат обозначени намалените стоки от инициативата.

 "Това е ангажимент, който сме поели още в предизборната си програма. Време беше някой да покаже солидарност  и социална отговорност към най-уязвимите хора. "Тази инициатива е и едно стратегическо партньорство с веригите. Целта е да се покаже, че имаме грижа към хората, гражданите, потребителите. В миналата и по миналата седмица съм имал индивидуални разговори с веригите и благодаря, че откликнаха на това да работим заедно за българските потребители. Някои направиха заявки за повече от 15% намаление, за срок от повече от 6 месеца, дори за година", обясни министърът. 

На въпроса тази инициатива същата ли е като "Магазин за хората", той категорично отрече. "Това така и не преработи. Той по своята същност никога не е имал шанс да проработи", убеден е Абровски. 

По отношение на сечта в горите той каза следното: "Сега не се сече, няма цена на дървесината и това е голям икономически проблем и за нашите дърводобивници, държавни предприятия. В момента е криза, държавата изгони едно огромно предприятие в гр. Стамболийски. Бе затворен и голям преработвател в Търново. Има криза на пазара на дърва", отсече агроминистърът. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пламен Абровски
С този етикет ще бъдат обозначени намалените стоки от инициативата.

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