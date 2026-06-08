Войната в Близкия изток вдигна разходите на ЕС за енергиен внос с 47 млрд. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разходите на Европейския съюз за внос на изкопаеми горива са се увеличили с 47 млрд. евро (54,3 млрд. долара) от началото на конфликта в Близкия изток преди около 100 дни, съобщи Европейската комисия, цитирана от ДПА.

„Това е цената, която плащаме, без да сме получили нито една допълнителна енергийна единица“, обяви Еврокомисията.

В същото време от Брюксел подчертават, че въпреки увеличените разходи не са регистрирани прекъсвания в доставките. „Сигурността на снабдяването е гарантирана и това е най-важното“, допълни говорителят.

Еврокомисията отчита, че това се дължи на диверсификацията на енергийните източници, увеличения дял на вътрешното производство на енергия в ЕС и повишената енергийна ефективност.

ЕК „е готова да предприеме допълнителни мерки при необходимост, за да гарантира стабилността на енергийния пазар“, допълни говорителят на институцията, пише БТА.

По-рано днес стана ясно, че Европейският съюз планира изменения в данъците върху енергията и мрежовите такси, включително и облагане на електроенергията с по-ниска ставка в сравнение с газа, с цел да се намалят сметките на домакинствата. Това се посочва в проектно предложение, с което Ройтерс се запозна.

Предложението на Европейската комисия е част от реакцията на Съюза срещу последиците от войната в Иран върху енергийните пазари, която доведе до рязък ръст в цените на петрола и газа, довело до значително повишение на цените и за домакинствата.