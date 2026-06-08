ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕС с по-строги правила за вноса на стомана

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23002786 www.24chasa.bg

Шефът на отдела за финансова стабилност на МВФ напуска в края на август

1124
Тобиас Адриан СНИМКА: Wikipedia

Тобиас Адриан, директор на отдела по парични и капиталови пазари на Международния валутен фонд (МВФ), ще напусне поста си считано от 31 август, съобщи днес институцията, предадоха Ройтерс и БТА.

Тобиас Адриан ръководеше отдела през период на множество глобални сътресения, включително пандемията от КОВИД-19, последвалия инфлационен натиск, търговските сътресения, свързани с митата, както и конфликтите в Украйна и Иран.

В рамките на работата си той отговаряше и за изготвянето на доклада за глобалната финансова стабилност на МВФ, който оценява макрофинансовите рискове пред световната икономика.

Преди да се присъедини към МВФ, Тобиас Адриан е заемал няколко висши ръководни длъжности в подразделението на Управлението за федерален резерв в Ню Йорк.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че страните членки на фонда са се възползвали значително от лидерството на Тобиас Адриан и от способността му да превръща сложния анализ в ясни и приложими политически препоръки.

Тобиас Адриан СНИМКА: Wikipedia

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?