Шефът на отдела за финансова стабилност на МВФ напуска в края на август

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тобиас Адриан, директор на отдела по парични и капиталови пазари на Международния валутен фонд (МВФ), ще напусне поста си считано от 31 август, съобщи днес институцията, предадоха Ройтерс и БТА.

Тобиас Адриан ръководеше отдела през период на множество глобални сътресения, включително пандемията от КОВИД-19, последвалия инфлационен натиск, търговските сътресения, свързани с митата, както и конфликтите в Украйна и Иран.

В рамките на работата си той отговаряше и за изготвянето на доклада за глобалната финансова стабилност на МВФ, който оценява макрофинансовите рискове пред световната икономика.

Преди да се присъедини към МВФ, Тобиас Адриан е заемал няколко висши ръководни длъжности в подразделението на Управлението за федерален резерв в Ню Йорк.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че страните членки на фонда са се възползвали значително от лидерството на Тобиас Адриан и от способността му да превръща сложния анализ в ясни и приложими политически препоръки.