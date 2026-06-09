В “Кошницата с грижа” вече има хляб по 64 евроцента и кисело мляко по 51 (Инфографика)

Повечето от търговските вериги се включиха доброволно в инициативата, намаленията са дори много над 15% и ще продължат месеци наред

“Кошница с грижа” с 15 до 30% трайно ниски цени на основни хранителни продукти в следващите 6 месеца вече е факт поне в най-големите вериги у нас.

Инициативата се изпълнява доброволно от веригите - те сами преценяват дали да се включат, с колко продукта и на какви цени. Призивът беше отправен от правителството, за да се гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българите във време на висока инфлация.

“Това са доброволни ангажименти, които заявявате пред камерите, и се надявам, че гражданите ще ги видят още от утре, нека да има граждански контрол дали е така”, призова премиерът Румен Радев в понеделник, когато инициативата беше официално обявена съвместно от правителството и представители на търговските вериги в Министерския съвет.

Продуктите ще са предимно български,

за да бъдат подкрепени и родните производители, и потребителите, подчерта Радев. И наблегна, че това не са промоции, а трайно по-ниски цени.

Веригите, които се включват, са “Кауфланд”, “Лидл”, “Билла”, “Фантастико”, “Метро”, ДАР, ЦБА, “Минимарт”.

“Кауфланд” започна още от понеделник с намалените цени на минимум 30 до 50 основни български продукта. Това ще са най-често купуваните - хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци, основни продукти за готвене. Те ще са специално обозначени от следващите дни, обясни изпълнителният директор на “Кауфланд България” Иван Чернев.

Сред първите продукти с 15% намаление са хляб “Добруджа” за 0,64 евро, кисело мляко “K Classic” за 0,51 евро, бял ориз за готвене “Наша кухня” 1 кг за 0,95 евро, четкани картофи за 0,68 евро, сирене от краве мляко от свежата витрина за 5,16 евро за кг и свински бут без кост от свежата витрина за 5,43 евро за кг.

На сайта на “Кауфланд” вече може да се разгледа и пълната брошура с намалени стоки, която ще важи до 5 юли.

Вече стартираха намаленията и в “Лидл”. Те ще са за 30 различни продукта всеки месец, поне 50% от тях на български производители.

“Намаленията ще са далеч над 15%. Включваме и някои перилни и хигиенни материали, които също са неизменна част от месечните разходи на едно домакинство. Според нас трябва да обхванем и зимните месеци, които са по-напрегнати за българските домакинства, така че кампанията при нас ще продължи 8 месеца”, увери главният изпълнителен директор Милена Драгийска.

“Лидл” вече също е готов с първата брошура намалени стоки, сред които цариградски кюфтенца за 3,49 евро, 10 броя пресни яйца за 2,29 евро, 500 г леща за 1,05 евро, компот за 1,99 евро (виж повече в графиката).

Премиерът Румен Радев, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев (вляво) и министърът на земеделието (вдясно на Радев) представиха инициативата заедно с търговските вериги.

“Подобни ценови кампании, колкото и да са полезни днес, са само временно решение на проблема”,

подчерта обаче Драгийска. И призова правителството да поеме държавническата отговорност за дълбоки структурни реформи за хранителен суверенитет, включително контрол на качеството по границите, последователна политика по субсидиите, подкрепа за “Напоителни системи”, коопериране.

Една от основните причини по рафтовете на магазините у нас да няма много български храни е недостигът, особено на основни селскостопански продукти. Производството на пресни плодове и зеленчуци пада всяка година, същото се отнася и за животновъдството. Причината е, че това са трудоемки производства, в които механизация почти не съществува за разлика от производството на зърно - пшеница, ръж, слънчоглед.

Освен това при разпределянето на европейските субсидии в България поне досега приоритет са имали площите, а не продукцията, което на практика насърчава отглеждането на зърно, което не се влияе толкова много от поливане и позволява окрупняване на площи и механизация. На практика България в момента произвежда пшеница и слънчоглед в пъти над потреблението на страната и те са се превърнали в износен продукт.

По-ниските цени стартираха и във “Фантастико”. Те ще са за поне 50 продукта, обозначени със специално лого. Включват се хляб, мляко, сирене, яйца, варива, месо, мед.

В “Билла” намалените цени ще са налични от 18 юни за над 100 продукта от 10 категории, специално обозначени, избрани от най-добрите, като българското производство ще е добре представено.

В “Метро” от 10 юни над 100 стоки ще са с отстъпка, а от 1 юли - над 150. ДАР се включва от 15 юни с 28 продуктови категории с общо 40 артикула за 6 месеца. А ЦБА - от 11 юни в София с около 50 продукта с 15-30% намаление за минимум половин година. “Минимарт” започва от началото на следващата седмица, като до края на месеца ще е готова и по-активна кампания в цялата страна.

Като следваща стъпка за съвместна работа между правителство, търговци и производители Радев посочи укрепване и разширяване на българското производство. Това е най-добрият начин да имаме устойчивост на цените, по-голяма конкуренция и качество, призова премиерът.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев изтъкна значението на конструктивния диалог.

“На дневен ред е решаването на един много сериозен краткосрочен проблем – да покажем солидарност и социална отговорност към най-уязвимите домакинства, към пенсионерите, към хората, които имат нужда от силна подкрепа и координация между правителството, между модерната търговия, така че да излязат от тази спирала от кризи”, заяви Александър Пулев. Той беше категоричен, че по никакъв начин не се засягат принципите на свободната конкуренция.

“Веригите са наш естествен партньор и заедно можем да защитим българските граждани.

Очакваме предсказуемост, че за тези стоки във всеки един момент ще има трайно намаление и няма да разчитаме на маркетинговата или стратегическата воля на веригата”, посочи по-рано в понеделник Пулев пред Нова тв.

Той подчерта, че правителството не е във война с тях, а с нелоялните търговски практики, тъй като има обосновани съмнения, че не се спазват нормалните търговски практики за цените от малката потребителска кошница, като например шокиращите надценки до 130%.

“Грешно е твърдението, че има пазарна икономика в бързооборотните стоки. Когато има пазарен дефект, всички икономически теории не работят”, обоснова той политиката на правителството за овладяване на инфлацията.

По думите му хората са крайно негативно настроени към модерната търговия. А веригите са изправени пред редица оперативни, съдебни и репутационни рискове, които могат да избегнат, ако спазват закона.