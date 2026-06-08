Любослав Костов, КНСБ: Сегашната данъчна система създава неравенства

Сегашната данъчна система създава неравенства. Това заяви доц. Любослав Костов, главен икономист на КНСБ пред NOVA NEWS. В предаването „Денят на живо" той заяви, че засега правителството не е обявило намерения за промени в данъците, тъй като първо ще се съсредоточи върху борбата с корупцията и сивата икономика.

„Ние няма как да осигурим качествено образование, здравеопазване и всичко, което си мислим, че трябва да бъдем като нация, с настоящия темп на ръст на приходите. Дори да подобрим сивата икономика, просто сегашната данъчна система създава неравенства. Хората, които движат растежа с малки и средни доходи, които потребяват всичко, което получат на 100%, плащат по-висока данъчна и осигурителна тежест от хората с високи доходи и с най-високи доходи, тъй като хем няма необлагаем минимум за ниските, хем има таван, който изключва една огромна част от социалната система", обясни той.

По думите му не бива пазарната икономика да се разглежда единствено през призмата на печалбата и натрупването на капитал.

„Не е нормално на спекулирайки на фондовата борса, курс купува – курс продава за един ден, да изкарваш повече пари, отколкото един лекар за цял живот. Не е нормално навсякъде да има монополи и картели и да формират цени по-високи от пазарните и да се налага премиерът Радев днес да благодари на големите вериги, че са се съгласили най-накрая след една година да намалят с 15% малката кошница, при положение, че ние от една година всеки месец изкарваме данни, че имаме надценки от 30 до 130%", коментира Костов.

Той засегна и темата за цените на храните, след като правителството и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни продукти. Според него надценката представлява разликата между цената на едро и тази на дребно, като част от нея е икономически оправдана, но друга част е резултат от спекулативни практики.

„Тази мярка плюс двата законопроекта, които утре ще се гледат в бюджетната комисия, би трябвало да дадат ефект", прогнозира икономистът.

Костов коментира и бюджетната политика на държавата. Според него евентуалните проблеми с дефицита не произтичат от липса на приходи, а от неефективно планиране и изпълнение на инвестициите.

„Ако държавата има проблем с дефицита или свръхдефицита, то това е изцяло проблем на калпавата инвестиционна програма и ангажименти, които сме залагали, но в крайна сметка не сме могли да изпълним или сме прехвърлили за следващи години", категоричен беше доц. Костов.

Той добави, че ефектът от новите законопроекти на кабинета тепърва предстои да бъде оценен и отбеляза, че всяко ново правителство заслужава определен период на толеранс. „Всяко ново правителство има нужда от 100 дена толеранс", посочи икономистът.