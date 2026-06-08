Бензин и дизел сближават цени в тренд надолу, може би за малко

Престрелките между Израел и Иран рязко вдигнаха в понеделник цените на петрола с 4%

Цените на бензина и на дизела на дребно устремно се сближаваха до понеделник, 8 юни, когато ескалацията на напрежението между Израел и Иран рязко вдигна котировките на петрола на световните пазари.

Средно литър бензин се купуваше у нас до понеделник за 1,54 евро, а дизелът - за 1,62 евро.

Разликата между двете горива бе доста по-голяма - в рамките на около 16 до 20 евроцента, веднага след началото на бомбардировките на Израел срещу Иран и ответните удари. Обяснението тогава беше, че все още сме в сезона, в който консумацията на дизел е доста висока и това прави разликата в цените толкова голяма. В действителност обаче миналата година бе наложена забрана за износ на дизелово гориво, което прави производството му от рафинерията в Бургас нерентабилно и това също провокираше драстичната разлика в крайната цена между бензин и дизел.

Сегашният тренд на цените на горивата надолу с по цент-два обаче едва ли ще продължи.

В понеделник сутринта петролът поскъпна рязко - с над 4 процента, след като Иран и Израел влязоха в престрелка, застрашавайки крехкото примирие. То бе довело през последните две седмици до котировки от порядъка на 95 долара за барел за петрола сорт “Брент”, но в понеделник те отново доближиха 100 долара. По-късно през деня американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел и Иран трябва незабавно да спрат да стрелят. Малко след това израелските агенции съобщиха, че страната им спира ударите срещу Иран по молба на Тръмп.

