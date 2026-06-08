ЕС с по-строги правила за вноса на стомана

Страните от Европейския съюз приеха по-строги правила за вноса на стомана, с които целят да защитят европейския пазар от глобално свръхпредлагане и евтина конкуренция, най-вече от Китай, Индия и Турция, като новите мерки влизат в сила от 1 юли, предадоха ДПА и БТА.

Решението на ЕС предвижда безмитната квота за внос на стомана да се ограничи до 18,3 млн. тона годишно или с около 47 на сто по-малко спрямо досегашните нива. Количествата над този праг ще бъдат облагани с мито в размер на 50 на сто - двойно повече спрямо предишния размер.

„Стоманата е незаменима за индустриалната база на Европа, за зеления преход и за сигурността ѝ“, заяви Михалис Дамианос, министър на енергетиката, търговията и промишлеността на Кипър.

ЕС е третият по големина производител на стомана в света, като в сектора са заети около 300 000 души. В същото време ограниченията върху вноса в други държави и глобалният свръхкапацитет са превърнали европейския пазар в основна дестинация за излишната световна продукция.

Това доведе до ниска степен на използване на производствените мощности и до по-високи производствени разходи в Европа. Очаква се глобалният свръхкапацитет в стоманодобива да достигне 721 млн. тона до 2027 г., което е над пет пъти повече от годишното потребление на ЕС, посочва Брюксел.

Одобрението на страните от ЕС следва решение на Европейския парламент от миналия месец, когато бяха по-строгите правила за защита на стоманодобивната индустрия на Европейския съюз.