Нови шефове ще движат строежа на 7 и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Новият шеф Александър Михайлов ще взима 7440 евро заплата

"Българският енергиен холдинг" и собственикът на проектното дружество за изграждането на двата нови ядрени блока на "АЕЦ Козлодуй", са взели решения за отстраняване на целия борд на компанията. Това е станало на 5 юни, а искането за промяна на целия състав на съвета на директорите е внесено днес и чака вписване в Търговския регистър, съобщи "Медиапул".

Това става около 2 седмици, след като енергийния министър Ива Петрова обяви, че назначава одит на дружеството. Преди дни тя обяви, че има въпроси около подготвяния финансов модел за построяването на 7 и 8-и блок на ядрената ни централа от консорциум между американската "Уестингхаус" и корейската "Хюндай".

Резултати от проверката не са обявени, мотиви за смяната на ръководството – също.

Така, след близо 2 г. и половина начело на АЕЦ Козлодуй - "Нови мощности", изпълнителният директор Петьо Иванов, също определян като кадър на ГЕРБ, е отстранен от поста. По време на предишните управления на партията на Бойко Борисов Иванов бе изпълнителен директор на БЕХ и в борда на "Булгаргаз".

На негово място застава Александър Михайлов, който през последните 3 г. управлява дружеството "Национален енергиен оператор" (НЕО), създадено от БЕХ през 2023 г. с цел да изгражда системи за съхранение на електроенергия.

Година по-рано Михайлов бе освободен като шеф на държавния оръжеен търговец "Кинтекс" от тогавашния министър на икономиката Корнелия Нинова. Тя твърдеше, че дружеството, което е част от Държавната консолидационна компания, е извършвало съмнителни сделки. Михайлов обаче отрече обвиненията.

Михайлов оглави НЕО временно, до провеждането на конкурс, след който се бетонира на поста. Откакто съществува дружеството, на практика не е реализирало нищо за проект за съхранение на енергия. Дори е преценило да не участва в схемата за европейско финансиране за батерии за ток, тьй като било "рисково", сочи отчетът му за 2024 г.

Все пак дружеството установило 3 потенциални възможности за изграждане на мини ВЕЦ. В същото време тричленният борд през 2024 г. е взел общо 226 хил. лв. възнаграждения, което е значителен ръст спрямо получените предходната година 139 хил. лв.

За деветмесечието на 2025 г. дружеството отчита нетна загуба от 1,31 млн. лв., докато приходи от оперативна дейност няма. Основният разход е за персонал - над 1,2 млн. лв. за малко над 20 служители. Общо за трите години дейност, от началния капитал на НЕО от 30 млн. лв., са се изпарили 4 млн. лв. и по сметки има около 26 млн. лв., отбелязва изданието "Капитал", цитирано от Mediapool.

Останалите остранени от борда са председателят му Алекс Нестор, който дълги години преди това беше в управата на концесионера на златната мина край Челопем – "Дънди Прешъс Металс", Георги Добрев и Янко Джинков.

На тяхно място влизат Любен Маринов, който ще бъде председател на съвета на директорите, Мирослав Дамянов и Християн Янев, заедно с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като юридическо лице, представлявано от изпълнителния си директор Иван Андреев.

Любен Маринов на практика се връща в дружеството, чийто изпълнителен директор стана още от самото му създаване през 2012 г. За периода 2013-2014 г. бе сменен, но след това отново пое ръководството му до 2023 г. При управлението на Маринов бе извършена екооценката на площадката за 7-и блок и лицензирането ѝ от Агенцията за ядрено регулиране.

Мирослав Дамянов пък бе зам.-министър на енергетиката в служебния кабинет на Стефан Янев през 2021 г. За Християн Янев няма съществена информация.

Предстои да се подпише удължаване с 14 месеца на инженеринговия договор с консорциума на "Уестингхаус" и "Хюндай". Решение за това бе взето от самата проектна компания още по времето на служебния кабинет на Андрей Гюров, но все още няма одобрение на прекия собственик – АЕЦ "Козлодуй", и шапката БЕХ.

В средата на май проектната компания обяви, че цената на бъдещите мощности е "ясна, но подлежи на обсъждане за избор на най-конкурентния модел".

До началото на годината изхарчените пари за проекта за двата реактора бяха 250 млн. евро, а до края на годината се предвиждаха разходи за още толкова. Самата проектна компания пък има капитал за 1,388 млрд. евро.