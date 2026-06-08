Учени създадоха изкуствен интелект за борба с контрабандата на морски животни

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Австралийски учени са разработили система с изкуствен интелект, която може да разпознава контрабандно пренасяни морски животни и продукти от тях, включително перки от акули, изсушени морски кончета и морски краставици, при проверки на багаж на летището, съобщи Синхуа.

Технологията използва съществуващи 3D рентгенови компютър-томографски скенери за багаж и невронна мрежа, която анализира изображенията на багажа и открива укрити незаконни стоки с точност от около 92 процента, сочат данни, публикувани в списание Frontiers in Ocean Sustainability.

Според изследователите незаконният трафик на морски диви животни генерира милиарди долари годишно и представлява сериозна заплаха за океанските екосистеми. За разлика от търговията със слонова кост или рог от носорог, този вид контрабанда е по-труден за засичане, тъй като предметите често са укривани в обикновен багаж или пратки.

Екипът, ръководен от учени от университетът „Макуори“, е извършил близо 300 тестови сканирания, използвайки реални конфискувани образци и симулирани сценарии, включително укриване на предмети в дрехи, фолио или детски играчки.

Системата е постигнала успеваемост от 95 процента при откриване на перки от акули, 96 процента при морски кончета и 86 процента при морски краставици.

Учените отбелязват, че системата може да подпомага работата на граничните служби, но не може да ги замени. Причината е, че технологията все още допуска грешки при разпознаването и не всички летища разполагат с модерни 3D скенери.

„Не можем да симулираме напълно реалните сценарии на контрабанда, а изкуственият интелект не е универсално решение и не може да замени работата на хората и обучените кучета,“ заявява водещият автор на изследването Ванеса Пирота от университета „Макуори“, цитирана от БТА.