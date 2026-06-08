Турция и Венецуела си поставиха цел за 3 млрд. долара търговски обмен

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Турция и Венецуела си поставиха за цел търговският обмен между двете страни да достигне 3 млрд. долара по време на среща между президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган и временния президент на Венецуела Делси Родригес в Истанбул, съобщиха от Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция.

"По време на срещата бяха обсъдени стъпките, чрез които да бъде постигната целта от търговски обмен в размер на 3 млрд. долара между двете страни", пише в съобщението за срещата в официалния профил на институцията във "Фейсбук".

Представителите на двете делегации подчертаха желанието си да напреднат в сътрудничество в редица области, сред които откроиха енергетиката, минното дело и търговията.

Ердоган от своя страна засвидетелства подкрепата и приятелството на Турция за венецуелския народ.

В турската делегация, която участва на срещата, бяха включени също така вицепрезидентът Джевдет Йълмаз, който отговаря и за икономическите въпроси на Турция, министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, министърът на икономиката Юмер Болат.