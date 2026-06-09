Ограничават ръста на застраховката „Гражданска отговорност“ за международните превозвачи

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), част от системата на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ), предприе конкретни действия за изпълнение на програмата за ограничаване ръста на цената на застраховка „Гражданска отговорност" за тежкотоварни автомобили, извършващи международен транспорт, съобщиха от агенцията.

Програмата е разработена като временна пазарна мярка в отговор на сериозното поскъпване на застрахователното покритие през последните месеци, предизвикано от ограничен презастрахователен капацитет и повишена щетимост в сектора. Целта е да се осигури стабилност на пазара и да се запази конкурентоспособността на българските международни превозвачи. Очакваният ефект за транспортните фирми е ограничаване на ръста в цената на застраховката. Припомняме, че представители на бранша проведоха поредица от срещи с министрите на транспорта, икономиката и финансите, на които бе обсъдена създалата се ситуация.

Основният инструмент на схемата е предоставянето на гаранция от БАЕЗ към презастрахователите. Гаранцията се активира при високи нива на щетимост и има за цел временно да осигури ликвидност при забавяне на плащанията от страна на презастрахователите към застрахователните дружества. След извършеното плащане БАЕЗ има право да си възстанови средствата от съответния презастраховател.

Механизмът не прехвърля риска от обичайната дейност на частния сектор към държавата.

Отговорността на БАЕЗ се включва само при значително надвишаване на обичайните нива на щетимост – над 120% до 150% от събраните премии. Извън този интервал рискът остава изцяло за сметка на частните презастрахователи.

Програмата е временна и ще действа до 1 юни 2027 г., а очакваният ефект е ограничаване на ръста на цените на застраховка „Гражданска отговорност" до около 2000 евро на камион.

В рамките на гаранционната схема са предвидени и редица мерки за контрол и ограничаване на щетимостта. Сред тях са задължително оборудване на превозните средства с видеорегистратори с достатъчен капацитет за съхранение на записи, предоставяне на достъп до тахографските данни и прилагане на специализирани процедури при настъпване на пътнотранспортни произшествия.

Целта е да се намалят случаите на неправомерно вменяване на вина на български превозвачи и да се подобри управлението на риска в сектора.

Гаранцията на БАЕЗ беше издадена миналата седмица, а от началото на тази седмица частният застрахователен пазар ще започне да предлага застраховка „Гражданска отговорност" за международни превозвачи на цени, съпоставими с тези на международните пазари.

С предприетите мерки държавата в лицето на МИИИ, БАЕЗ, Министерството на финансите и Комисията за финансов надзор, както и пазарните участници целят да осигурят по-стабилна и предвидима среда за един от най-експортно ориентираните и стратегически важни сектори на българската икономика, който осигурява работа на десетки хиляди български семейства.