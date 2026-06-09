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Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство advertorial icon

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Мярката подкрепя местните транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, и е договорена с активната подкрепа на БАЕЗ, в партньорство с Министерството на икономиката и Комисията за финансов надзор  

Един от водещите застрахователи в България - ЗД Евроинс АД (Евроинс България), ще предлага годишна автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“ на българските транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство (международни влекачи с полуремаркета - тирове и камиони).

Специалните ценови условия по застраховката са договорени с активната подкрепа на Българската агенция по експортно застраховане (БАЕЗ) и след интензивни преговори и консултации с Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) и Комисията за финансов надзор (КФН). Те са част от антиинфлационните мерки на българското правителство и предоставят реална подкрепа на над 1200 български транспортни фирми, които реализират международни превози на товари на три континента, осигуряват над 30 хил. работни места и генерират повече от 2 млрд. евро годишен оборот. Целта е да се запази конкурентоспособността на българските транспортни компании, извършващи международни превози и доставки - един от важните и стратегически отрасли в българската икономика, даващ поминък на хиляди български семейства. Целта е да се предостави реално облекчение за сектора, стабилност и предвидимост в момент на сериозни предизвикателства на международния пазар.

„Постигнатите условия за застраховка „Гражданска отговорност“ за българските превозвачи и партньорството между бизнеса и държавата са показателни, че когато всички страни работят заедно, съвместно и конструктивно, могат да се постигат добри резултати за цялата българска икономика,“ коментира Йоанна Цонева, изпълнителен директор на Евроинс.

Евроинс ще изисква от превозвачите да се ангажират с внедряването и прилагането на набор от мерки, които ефективно да ограничат високия застрахователен риск и голямата щетимост в сектора. 

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