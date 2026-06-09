Омбудсманът Делчева настоя КЕВР да преразгледа новите цени на парното

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битовите потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли 2026 г.

В позицията си общественият защитник отчита усилията на регулатора да ограничи значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за увеличение на цените – от средно 30,65% до средно претеглено изменение от 4,58%. Още през м. април т.г. при първоначалното предложение на топлофикациите да завишат цените омбудсманът заяви категорично несъгласие с рязко поскъпване на топлоенергията. Най-драстичните искания бяха за увеличение с 69,05% за клиентите в гр. Русе, 49,42% за Враца, Сливен – 33,37%, Перник – 29,68 на сто и София – 29%.

Омбудсманът отново предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

„Даже минимални повишения на енергийните цени в днешната социално-икономическа обстановка в страната биха се отразили болезнено върху домакинските бюджети", подчертава омбудсманът.

В становището си Делчева поставя акцент и върху необходимостта от по-строг контрол върху технологичните загуби по топлопреносните мрежи. Отбелязва, че според данните на КЕВР топлофикационните дружества продължават да отчитат загуби, значително по-високи от средните за Европа, като при „Топлофикация София" ЕАД този показател се е влошил значително през последните години.

„Важно e да се прилагат мерки за реално намаление на технологичните загуби по преноса през топлопреносните мрежи, които не се изчерпват с финансовите корекции на признатите разходи на дружествата", се казва още в позицията на омбудсмана.

Велислава Делчева обръща внимание и на множеството сигнали от граждани за аварии по топлопреносната мрежа.

„Смятам този проблем за особено важен, тъй като множество жалби и сигнали от граждани до омбудсмана са свързани с аварийни течове на гореща вода от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София" ЕАД, при които се наводняват подземни етажи на сгради и междублокови пространства, създавайки опасност за здравето и собствеността на гражданите", подчертава общественият защитник.

В становището си Делчева поставя въпроси и за изпълнението на ремонтните и инвестиционните програми на топлофикациите, както и за начина, по който е отчетено изпълнението на показателите за качество при определянето на новите цени.

Според омбудсмана гражданите очакват реално подобряване на качеството на топлоснабдяването и обслужването, особено на фона на честите аварии и прекъсванията на топлата вода и парното, които продължават да бъдат сред най-честите поводи за жалби до институцията.

В заключение Велислава Делчева призовава КЕВР да направи допълнителен преглед на разчетите преди приемането на окончателното решение.

„Заявявам становище за преразглеждане на проекта за нови цени на топлинната енергия от 1 юли 2026 г., което да убеди потребителите, че КЕВР е използвала всички възможни резерви и инструменти за ограничаване нарастването на цените", категоричен е омбудсманът.

Цялото становище вижте тук.