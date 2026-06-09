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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23005694 www.24chasa.bg

Седем европейски държави: Премахнете бензиновите и дизеловите коли завинаги!

Георги Луканов

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Почти 80 процента от дизеловите автомобили, произведени от 2009 г., са снабдени с измамен софтуер, който манипулира вредните емисии.

През декември Европейската комисия представи нова стратегическа рамка, която значително смекчи първоначалната цел за забрана на продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 г. Вместо изискване за абсолютни нулеви емисии, тя отвори сложна система, в която 10% от емисиите след 2035 г. биха могли да бъдат компенсирани например с електронни горива, зелена стомана или суперкредити за малки електрически автомобили с дължина под 420 см. С други думи, малък брой бензинови или хибридни автомобили биха могли да се продават на европейския пазар. За страни като Германия, Италия и Чехия тези облекчителни мерки не бяха достатъчни.

Те настояват за още по-леки преходни правила, по-хлабави междинни цели и премахване на предложените квоти за електрически автомобили за фирмените автопаркове. Освен това групата на ЕНП (Народна партия) в Европейския парламент иска да запази автомобилите с двигатели с вътрешно горене.

Франция, Испания, Дания, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Швеция подписаха документ, призоваващ за пълното премахване на двигателите с вътрешно горене. Необходима е ясна политика, за да може всеки да се адаптира навреме. Запазването на двигателя с вътрешно горене означава, че Европа остава обвързана със зависимостта си от вноса на изкопаеми горива от други части на света, твърдят представителите в Брюксел на тези седем държави.

Почти 80 процента от дизеловите автомобили, произведени от 2009 г., са снабдени с измамен софтуер, който манипулира вредните емисии.

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