Китайски гигант погълна половината от фабриката на Nissan в Съндърланд

Китайският автомобилен гигант Chery се мести в завода на Nissan в Съндърланд и ще произвежда коли за марки автомобили като Omodа и Jaecoo в Европа. Chery поема 50% от завода на Nissan в Съндърланд, част от фабриката, която не се използва в последните години.

Планът е производството на китайски автомобили в Съндърланд да започне през 2027 г. Това ще позволи на Chery да заобиколи високите мита на Европейския съюз върху превозни средства, идващи от Китай. Chery също така прилапа и бивш завод на Nissan близо до Барселона в Испания.