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„Епъл“ представи подобрения с ИИ гласов асистент „Сири“

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„Епъл“ представи подобрения с ИИ гласов асистент „Сири“ .

Американският технологичен гигант „Епъл“ (Apple) представи „Сири“(Siri) с изкуствен интелект - дългоочакваната обновена версия на своя гласов асистент, задвижвана от платформата „Епъл интелиджънс“ (Apple Intelligence), предаде ДПА, съобщи БТА.

Новият асистент е достъпен незабавно за тестване  от разработчици, а по-късно тази година ще бъде пуснат и като бета версия за по-широк кръг потребители.

„Епъл“ първоначално обяви подобрения „Сири“ по време на Световната конференция за разработчици на „Епъл“ (WWDC) през юни 2024 г. но през май 2025 г. съобщи, че пускането на софтуера се отлага.

По-рано тази година „Епъл“ се съгласи на споразумение за 250 милиона долара по съдебен иск в САЩ, според който компанията е подвела купувачите на „айФон“ (iPhone) относно подобренията с изкуствен интелект. В рамките на споразумението „Епъл“ не признава вина.

Подобреният „Сири“ е създаден така, че да бъде особено полезен за потребителите, тъй като има достъп до тяхната лична информация и може да работи с различни приложения на устройствата на „Епъл“.

От компанията обявиха, че „Сири“ с изкуствен интелект е изграден на основата на следващото поколение „Епъл интелиджънс“, което съчетава обработка на данни директно на устройството с технологията „Прайвит клауд къмпют“ (Private Cloud Compute).  Целта е да се осигурят по-усъвършенствани възможности за разсъждение и анализ, като същевременно се запази поверителността на потребителите.

Според „Епъл“ новият „Сири“ е „значително по-умел и по-естествен в комуникацията асистент“, който разбира личния контекст на потребителя, разполага с широки познания за света и е наясно със съдържанието, показвано на екрана.

„Епъл“ представи подобрения с ИИ гласов асистент „Сири“ .

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