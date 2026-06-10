Китай промени правилата за плъгин хибридите

Plug-in хибридите работят на електричество в града, разчитат на бензинов двигател за по-дълги пътувания и в много страни предлагат данъчни облекчения.

Съгласно новите правила за данъчни облекчения в Китай обаче, плъгин хибридите трябва да имат поне 100 км електрически пробег, за да отговарят на условията за по-благоприятно данъчно третиране. Преди това прагът беше само 43 км.

Много западни зареждаеми хибриди са разработвани в продължение на години с относително малки батерии и скромен електрически пробег.

Китайските производители са поели по съвсем различен път. Вместо plug-in хибриди, които могат да покриват само ежедневния градски маршрут на електричество, те все по-често предлагат модели с батерии, достатъчно големи, за да позволят на автомобила да се държи като електрически всеки ден. BYD например вече има подобрени plug-in хибриди с над 210 км електрически пробег и общ пробег до 2110 км.

Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover и други западни производители на премиум автомобили в Китай намалиха или почти спряха своите предложения за plug-in хибриди, които вече не отговарят на новите изисквания. Проблемът не е само в електрическия пробег. Китайските разпоредби все по-често разглеждат ефективността на автомобила, когато батерията е празна, което не е добра новина за големите и тежки луксозни SUV-ове с мощни бензинови двигатели.

Тези китайските стандарти вече се пренасят и на Стария континент. Lynk & Co 08 вече се предлага в Европа с до 200 км електрически пробег според WLTP и общ пробег над 1000 км, а Volvo обяви plug-in хибридно задвижване с до 200 км електрически пробег за новия XC70.