Обратното броене до Мондиал 2026 вече започна, а еуфорията около най-големия футболен форум вече завладя феновете. Предстоят безсънни нощи, незабравими моменти с приятели, разгорещени спорове за това кои ще са новите звезди на терена и неповторима атмосфера, която само Световното първенство може да създаде.

Още преди да прозвучи първият съдийски сигнал, супермаркети „Фантастико“ са подготвили специални предложения за предстоящите футболни седмици, с които всеки мач ще се превърне в истинско преживяване пред екрана. Българската верига ще предложи стотици предложения – от любими храни и напитки през вкусни предложения за споделяне до всичко необходимо за перфектната вечер в очакване на победата на любимия отбор.

Наздраве за футболните емоции

Какво би била еуфорията около Световното първенство по футбол без любима компания и добре охладена бира? „Фантастико“ има предложения за всички почитатели на любимата напитка. За седмиците на Мондиал 2026 супермаркетите от веригата са подготвили богато разнообразие от български и международни брандове бира, подходящи за споделени емоции с приятели. „През целия период на първенството ще имаме увеличен брой промоции и асортимент. Подбрали сме специални предложения от нашия асортимент, включващ над 300 бири от над 10 различни държави - български, чешки, немски, гръцки и други, които да отговорят на всички вкусове. Интересни предложения ще има от всяка категория – PET, кен, крафт, бутилки, като целта ни е да отговорим на всички очаквания на нашите клиенти“, казва Калоян Спасов, продуктов мениджър във „Фантастико груп“. Сред тях са мултипакетът на „Карлсберг“, създаден специално за българската търговска верига, който ще се предлага съвсем скоро в супермаркетите на веригата. Той ще включва 5 бири и подарък чаша.

На щандовете на „Фантастико“ ще можете да откриете и пакет с 3 бири и чаша от софийската крафт пивоварна Sofia Electric Brewing. Софийската крафт пивоварна е създадена през 2020 г. от екип ентусиасти, обединени от идеята да произвеждат модерни и свежи бири, вдъхновени от световната крафт сцена.

Хрупкавите изкушения, без които не може

Перфектното допълнение към всяка студена бира са хрупкавите мезета. Във „Фантастико“ ви очакват разнообразни вкусове чипсове, снаксове и ядки, които ще направят футболните емоции още по-незабравими. От класически вкусове до по-нестандартни предложения – всичко необходимо за фантастичната футболна атмосфера е на едно място.

Chio чипс ще предложат емблематични вкусове за трите държави-домакини на Мондиала - меден барбекю сос за САЩ, зелена чушка и халапеньо – за Мексико и сос сирене – за Канада. Лимитирана серия World Cup са подготвили от екипа на чипсове LAYS. Продуктите от нея можете да откриете в Летния каталог на „Фантастико“ със специални сезонни предложения, който стартира на 11 юни и ще продължи до 8 юли 2026 г. На опаковките на някои от тях ще намерите лицата на любими футболисти. На щандовете на „Фантастико“ можете да откриете и любими вкусове на чипсове PRINGLES TEAM и AMICA. И още – печени фъстъци и печени белени фъстъци 350 гр от DETELINAS. За почитателите на слънчогледа са помислили от ROIS – част от вкусовете им също са част от специалните предложения в Летния каталог на българската верига.

Сладки моменти с футболно настроение

Футболната еуфория се превръща в истинско вдъхновение за екипа на AMOS Peelerz. Серията AMOS Peelerz Football събира най-забавните и емблематични форми в колекция от плодови белещи бонбони, създадени за споделяне и настроение.

Футболна купа, топка, тениска и обувка оживяват в свежи вкусове като малина, ябълка, портокал и ягода, превръщайки всяка хапка в истинско изживяване. Разнообразните комбинации правят серията идеална както за лична наслада, така и за споделени моменти с приятели. Цветни, свежи и забавни, те са перфектното допълнение към всяка футболна вечер.

Изненади за истинските фенове

Освен вкусни предложения, във „Фантастико“ можете да откриете и специални фантастични изненади за истински фенове. Албуми и стикери с футболни звезди, специални фигурки на играчи, както и фен артикули като шапки, чаши и сувенири ще превърнат седмиците на Мондиала в още по-вълнуващо преживяване – както за малките, така и за големите почитатели на играта.

Сред тях са специалните продукти Fifa 2026 бутилки, халба за бира, топка, раница, сак и шапки. И още – колекционерски албум за стикери, както и стартов пакет FIFA WORLD CUP ADRENALYN 2026, съдържащ колекционерски албум за карти, 24 карти, 3 Limited Edition карти, 1 Coin карта, 2 XXL Limited Edition карти, игрално табло и официално ръководство. На щандовете на „Фантастико“ ще можете да откриете и PMI колекционерски фигурки на 35 популярни футболисти, доставени от „Хърайзън Хеллас БГ“.

Време за футболни емоции. Време е за фантастични изненади за Мондиал 2026.







