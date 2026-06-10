Мексико пуска собствена електрическа кола за 8600 долара

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Мексиканското правителство, съвместно с местни инженери и академични институти, разработи първия изцяло национален градски електромобил, наречен Olinia Uno.

Проектът, подкрепен официално от президента Клаудия Шейнбаум, има за цел да предложи безопасна и достъпна алтернатива на мотоциклетите и такситата в пренаселените градски райони.

Автомобилът ще се сглобява в щата Пуебла, като целта е масовото производство да стартира през лятото на 2027 г. Очакваната пазарна цена е около 150 000 мексикански песо (приблизително 8600 долара), което го прави един от най-евтините електромобили в света.

Въпреки компактните си размери, превозното средство разполага с 6 места, оборудвани с предпазни колани, и е проектирано да побира инвалидна количка.

Olinia Uno се задвижва от 13 kW електромотор и литиево-железен фосфат (LFP) батерия. Машината развива максимална скорост от 50 км/ч и има пробег от над 100 километра с едно зареждане.

Зареждането отнема между 4 и 8 часа в зависимост от домашната електрическа мрежа.