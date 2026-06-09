КЕВР обсъди новите цени на тока, дружествата ще дадат писмени становища

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Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе открито заседание за обсъждане на новите цени на електроенергията в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г.

Регулаторът предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3 на сто от началото на следващия месец, предава БТА.

Предложението е поскъпването на електроенергията за абонатите на „Електрохолд Продажби" ЕАД да е с 3,11 на сто, за тези на "ЕВН България Електроснабдяване" EАД - с 3,24 процента, за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД - с 2,38 на сто, за „ЕСП Златни Пясъци" ООД - с 5,80 процента.

По време на обсъждането представителите на дружествата обявиха, че ще представят писмените си становища по доклада на КЕВР.

Докато Комисията заседаваше, пред сградата на КЕВР граждани протестираха срещу поскъпването на тока и на парното и топлата вода от 1 юли.