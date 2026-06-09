Предпоследно: задлъжняваме с още 3,8 млрд. евро

С 13 гласа "за" на ПБ, 3 "против" и 5 "въздържали се" бюджетната комисия даде зелена светлина на кабинета за нова дългова емисия

Депутати препоръчаха на финансовия министър да спре да внася паника с изявленията си и да направи бързо бюджет, защото финансовите пазари ще ни накажат с високи лихви

В бюджетна комисия искането на кабинета на Румен Радев да изтегли 3,8 млрд. евро нов дълг получи зелена светлина с 13 гласа "За" на ПБ. ГЕРБ, ПП ДБ и „Възраждане" се обвиха против , проектът 13 гласа "за", 3 "против" и 5 "въздържали се".

Утре проектът за промяна в удължителния закон за бюджета, който още действа заради липсата на редовен бюджет влиза в пленарна зала. Ако и там бъде гласуван, финансовото министерство ще започне подготовка за излизане на капиталовите пазари.

Разрешителното за нов дълг финансовият министър Гълъб Донев получи при втори опит. Първият опит бе преди две седмици, когато предложението бе внесено от депутати на ПБ с цел да се пести време, тъй като положението на финансите било катастрофално. След като всички групи декларираха, че няма да го подкрепят, а Асен Василев от ПБ дори заплаши, че ако решение бъде взето ще поиска отмяна от Конституционния съд, то бе оттеглено от Константин Проданов от ПБ.

"По този начин ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост, с оглед постигането на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейността и инвестициите по него, както и ще се минимизират потенциалните ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните."

Така финансовият министър обясни искането пред депутатите.

Бившият финансов министър и председател на ПП Асен Василев заяви, че в разчетите на правителството не са включени приходите в следващите месеци, като се очаква те да са с около 20% по-високи.

Той бе категоричен, че текущите разходи могат да бъдат покрити от очакваните приходи, включително плащания от ЕК. Ако са необходими средства за инвестиции и разходи за предварително финансиране на проекти по ПВУ - сумата е не повече от 1,8 - 2 млрд. евро, сметна Василев.

"Моето опасение е, че ако тръгнем да търсим 4 млрд. евро, ако не можем да сложим проспект на очакванията за държавните финанси, заем ще ни се предостави при неизгодни условия. А заявките на министъра на финансите за 7,4% дефицит не правят добра услуга - нито една банка или инвеститор няма да ви даде добра лихва при такива катастрофични прогнози", категоричен бе Василев. И призова, ако се тегли дълг той да е минимален, а след това, ако се налага да се излезе отново на международните пазари, но с вече приет бюджет.

Мартин Димитров от ДБ определи искането като "подпис на празен чек" и поиска гаранции, че сумата от 3,8 млрд. евро ще остане в този размер. "Не се знае дали това е сумата до края на годината, ако е до август, то тогава сметката е двойна и няма гаранция, че няма да стане като намеренията на ГЕРБ за 10 млрд. евро," каза Димитров.

И припомни, че точно плановете на кабинета "Желязков" за нов дълг от 10 млрд. евро, в комбинация с повишаване на осигуровките и данък дивидент за бизнеса са довели до оставката, поискана от протестите.

Владислав Горанов от ГЕРБ поиска уточнение какъв е спредът на книжата ни, променил ли се е от януари досега и какъв е таймингът за теглене на новия дълг, който кабинетът планира. От отговорите на финансовия министър Гълъб Донев стана ясно, че целта е това да се случи бързо, преди финансовите пазари да излязат в отпуск.

Цончо Ганев от "Възраждане" обяви, че партията му също заяви, няма "подкрепи ново задлъжняване".

Проектът се очаква да влезе в зала още утре, тъй като целта е министърът на финансите Гълъб Донев да присъства в залата, стана ясно от думите на Константин Проданов.

При продължилата над час и половина дискусия, Донев и ПБ получиха много критики и отговаряха на въпроси, като най-важните от тях оспорваха нуждата от тегленето му в такъв размер, липсата на нов бюджет, подценяването на фактора инфлация, който вдига приходите.

Според Венко Сабрутев от ПП ситуацията е безпрецедентна. "Вие може днес да бюджетирате 300 милиона за изграждане на нов лот на магистрала, но този лот да е още на идеен проект. Затова тези 300 милиона чисто просто няма да ги бюджетирате. И нямате право да теглите заем сега за тази дейност. Моля ви се, осигурете ни елементарните данни, за да вземем аргументирано решение."

В заключение, министър Донев обобщи, че дискусията била полезна и обеща, че ще направи възможното да не се достига новия таван на дълга.

Одобреният проект предвижда " да се емитира нов дълг и на международните капиталови пазари посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, както и на краткосрочен държавен дълг в рамките на размера от 3,8 млрд. евро, който се изплаща до края на текущата бюджетна година". Промените предвиждат още Министерският съвет да има мандат да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер на 3,2617 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост" при условие за последваща ратификация.