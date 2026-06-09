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КФН реши: Отнема лиценза на застрахователя „ДаллБогг: Живот и здраве" АД

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КФН очаква криптокомпаниите, които възнамеряват да се лицензират в България, да подадат заявленията си за лиценз най-късно до 16 февруари.

Комисията за финансов надзор, със свое решение от днес, 9 юни 2026 г., отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве" АД. Комисията обяви току-що, че свиква брифинг за медиите, за да обяви официално решението. на него ще участват председателят на КФН Васил Големански, заместник-председателите Пламен Данаилов, Диана Йорданова и Деница Величкова, изпълнителният директор на Гаранционния фонд Максим Колев и зам.-председателят на Асоциацията на българските застрахователи Пламен Шинов.

КФН очаква криптокомпаниите, които възнамеряват да се лицензират в България, да подадат заявленията си за лиценз най-късно до 16 февруари.

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