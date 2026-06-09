Изтеглят над 1,3 млн. автомобили Jeep заради опасност от възникване на пожари

Автомобилната корпорация „Стелантис" (Stellantis) обяви днес, че изтегля от пазара над 1,3 милиона високопроходими спортни автомобили (SUV) и пикапи на марката си „Джийп" (Jeep) поради опасения, че могат да се запалят, предаде Ройтерс. От компанията призоваха собствениците да паркират далеч от сгради и други превозни средства, докато проблемът не бъде отстранен.

Изтеглянето важи за високопроходимите „Ранглър" и пикапите „Гладиейтър" на „Джийп", произвеждани в периода 2021-2025 г. Потенциален дефект е установен при електрическата връзка в кабелната система на електрохидравличната помпа на сервоуправлението, която в редки случаи може да доведе до прегряване на запалими материали, което от своя страна може да предизвика пожар, предава БТА.

Автомобилите, подлежащи на изтеглянето са близо 1,08 милиона в САЩ, 106 000 в Канада, 23 000 в Мексико и около 125 000 в други пазари по света, съобщи „Стелантис".

Като част от изтеглянето, компанията ще инспектира и евентуално ремонтира или подмени кабелния сноп или електрохидравлничната помпа на сервоуправлението. „Стелантис" очаква отстраняването на проблема да се извърши не по-късно от юли, заявиха представители на компанията.

Компанията съобщи и за сигнал за потенциален случай на пострадал поради дефекта, но няма данни за катастрофи или смъртни случаи.