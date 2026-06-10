Колите под наем гонят 600 евро на ден по време на световното по футбол

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Предстоящото световно първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада предизвика ценови шок при наемането на автомобил. Фенове буквално опразниха автопарковете на големите компании, вдигайки тарифите до рекордните 618 евро на ден за по-големите семейни и SUV модели.

Докато в нормални периоди стандартен компактен автомобил в САЩ може да се наеме за около 50 долара дневно, по време на 5-седмичния футболен форум цените стартират от минимум 150 долара за най-икономичния клас.

Истинският удар по джоба обаче понасят по-големите групи от фенове, тъй като пазарът изпитва остър дефицит на миниванове, чийто наем на денонощие вече масово надхвърля границата от 600 евро в ключови дестинации като Ню Йорк, Маями и Лос Анджелис.

Цените на хотелите и краткосрочните наеми в платформи като Airbnb са скочили с до 300 процента. В същото време местният транспорт около стадионите в дните на мачовете отчита до десетократно поскъпване, а вътрешните полети между 16-те града домакини се продават на космически тарифи.