Брюксел обмисля "суперкредити" за BMW и Mercedes

В кулоарите на Европейската комисия Брюксел се говори за мащабно облекчаване на плановете на Европейския съюз за постепенно премахване на автомобилите с двигатели с вътрешно горене.

Според разкрития на специализираното германско индустриално издание Automobilwoche, в групата на Европейската народна партия се водят сериозни преговори за въвеждането на така наречените "суперкредити" при изчисляването на въглеродните емисии за големите и луксозни електрически автомобили.

Този счетоводен механизъм позволява на производителите да отчитат продажбата на едно превозно средство с нулева емисия като две или повече коли в общия си флотски баланс, което изкуствено намалява средните нива на замърсяване на компаниите.

Подобна мярка е жизненоважна за германските премиум марки BMW и Mercedes-Benz, които инвестират милиарди в тежки електрически SUV модели, тъй като ще им помогне да избегнат застрашителни финансови санкции на фона на забавения глобален пазар на електромобили и агресивната конкуренция от Китай.

Разговорите в Брюксел показват сериозно смекчаване на първоначално планираната пълна забрана на традиционните двигатели от 2035 година, като целта вероятно ще бъде ревизирана до 90 на сто съкращение на емисиите, а оставащите 10 на сто ще се компенсират чрез е-горива и екологични суровини.

Германските автомобилни концерни се очертават като основните лобисти на този нов курс на ЕС, който на практика дава на индустрията така необходимото време за преход без риск от големи глоби.