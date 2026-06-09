ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин учи виетнамците на борба

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23008216 www.24chasa.bg

Брюксел обмисля "суперкредити" за BMW и Mercedes

Георги Луканов

[email protected]

2120
Няколко варианта на новото BMW iX3 биха отговорили на критерия за ефективност. Снимка: BMW

В кулоарите на Европейската комисия Брюксел се говори за мащабно облекчаване на плановете на Европейския съюз за постепенно премахване на автомобилите с двигатели с вътрешно горене.

Според разкрития на специализираното германско индустриално издание Automobilwoche, в групата на Европейската народна партия се водят сериозни преговори за въвеждането на така наречените "суперкредити" при изчисляването на въглеродните емисии за големите и луксозни електрически автомобили.

Този счетоводен механизъм позволява на производителите да отчитат продажбата на едно превозно средство с нулева емисия като две или повече коли в общия си флотски баланс, което изкуствено намалява средните нива на замърсяване на компаниите.

Подобна мярка е жизненоважна за германските премиум марки BMW и Mercedes-Benz, които инвестират милиарди в тежки електрически SUV модели, тъй като ще им помогне да избегнат застрашителни финансови санкции на фона на забавения глобален пазар на електромобили и агресивната конкуренция от Китай.

Разговорите в Брюксел показват сериозно смекчаване на първоначално планираната пълна забрана на традиционните двигатели от 2035 година, като целта вероятно ще бъде ревизирана до 90 на сто съкращение на емисиите, а оставащите 10 на сто ще се компенсират чрез е-горива и екологични суровини.

Германските автомобилни концерни се очертават като основните лобисти на този нов курс на ЕС, който на практика дава на индустрията така необходимото време за преход без риск от големи глоби.

Няколко варианта на новото BMW iX3 биха отговорили на критерия за ефективност. Снимка: BMW
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)